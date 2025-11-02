Naši Portali
na instagramu

FOTO Žanamari je novom objavom testirala obožavatelje: 'Pokraj rijeke ili pokraj jezera?'

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
02.11.2025.
u 14:33

Fanovima je postavila vrlo zanimljivo pitanje. "Baš da vidim otkad me pratite! Tko se sjeća točno ovakve fotke na drevnom stolu, u bodiju, na snijegu i gdje je fotkana?", napisala je Žanamari uz fotografiju

Glazbenica Žanamari ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu objavila je novu  fotografiju uz duhovitu poruku. Fanovima je postavila vrlo zanimljivo pitanje. "Baš da vidim otkad me pratite! Tko se sjeća točno ovakve fotke na drevnom stolu, u bodiju, na snijegu i gdje je fotkana?", napisala je Žanamari uz fotografiju. Čini se da je ovom objavom Žanamari samo još jednom podsjetila svoje pratitelje koliko dugo je na sceni, i koliko se njezina energija nije promijenila. 

Foto: Screenshot

Inače, Žanamari je poznata po tome što pozornost privlači svojim fotografijama u bikiniju ili iz teretane. Žanamari je na fotografiji koju je nedavno podijelila pozirala na plaži uz SUP dasku, odjevena u minijaturni plavi badić koji je u prvi plan stavio njezine bujne obline. "Ovo ljeto bilo je izazov", napisala je u opisu. Objava je izazvala lavinu komentara, a obožavatelji su je zatrpali komplimentima na račun izgleda."Kakvo tijelo", "Savršenstvo", "Wow", "Prezgodna žena", pisali su obožavatelji. Nije prvi put da Žanamari hrabro pokazuje svoje isklesano tijelo, no ovaj put jasno je dala do znanja da joj i nakon ljeta forma ostaje besprijekorna.

Podsjetimo, Žanamari je svoje posljednje dane ljetnog odmora iskoristila je za uživanje uz more, a idilične trenutke redovito dijeli sa svojom vojskom obožavatelja na popularnoj društvenoj mreži Instagram. U prvom planu, kao i obično, našla se njezina besprijekorna figura, rezultat dugogodišnje predanosti vježbanju i zdravom načinu života. Upravo je ta disciplina ono što njezini pratitelji posebno cijene, a svaka nova objava služi kao inspiracija mnogima. Fotografije s plovidbe brodom u par dana prikupile su tisuće lajkova i mnoštvo komplimenata. Reakcije na njezino vatreno izdanje nisu izostale. Komentari poput: - "Kao vino!", "Jesi dobra i seksi", "Komad si pravi", "Kako imaš dobro tijelo", "Božica", "Dama" - preplavili su njezin profil.

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
14:58 02.11.2025.

Večernji stalno reklamira radnice najstarijeg zanata severinu, nives celzijus i ovu. Valjda dobije neki postotak.

Kupnja