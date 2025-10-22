Velika promjena naše glumice, od zlice i provokatorice do moralne vertikale u novoj seriji

Obitelj Vukas najmoćnija je obitelj u Vrilu, imaginarnom selu u kojem se odvija radnja nove RTL-ove serije. Ante Vukas vlada selom, dok njegov skromni brat Ivica živi kao samohrani, ponosni otac dvojice sinova. Drugi dio obitelji Vukas u 'Divljim pčelama' čine Ivica (Dragan Veselić), njegovi sinovi Jakov (Luka Šegota) i Josip (Matko Jukić) te snaha Teodora (Arija Rizvić). Skroman, pošten, brižan - Ivica Vukas (Dragan Veselić) sušta je suprotnost svog bogatog i moćnog brata Ante. Utjelovio ga je u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' poznati zadarski glumac Dragan Veselić. "Čitajući scenarij, mislim da imamo nešto u natruhama slično, a to je da je Ivica Vukas jedan obiteljski čovjek. On je samohrani otac dvaju sinova – jedan je učitelj u školi, a drugi dijete s teškoćama u razvoju. Jako je brižan, ima empatiju prema slabijima. U zavadi je sa svojim bratom Antom, a o čemu je riječ, neka to publika otkrije. To naše imaginarno selo Vrilo smješteno je u sinjskom području. Mišljenja sam da karaktere svakog čovjeka diktira okruženje. Tu je samo kamen, samoniklo bilje, poskoci, i samim time su i ljudi u karakteru malo žešći. Nema tu sivila, ili je crno ili bijelo", priča Dragan o svom liku.

Oduševljen je Veselić i Sinjom kao kulisom za Vrilo, a oduševljen je i svojim mlađim kolegama. S Arijom Rizvić (Teodora Vukas) već je surađivao na jednom projektu, dok s Lukom Šegotom i Matkom Jukićem igra prvi put. "Moram priznati da su sjajni! Odlični, i dobro je da u ovoj fazi svog glumačkog odrastanja imaju jednu ovakvu priliku da na dnevnoj bazi pokazuju svoj talent i da bruse zanat za buduće uloge koje će, siguran sam, dobiti. Ne znam koliko sam im mentor, ali da, savjetujem nešto ako smatram da je potrebno", zaključuje Veselić. Njegova televizijska snaha Arija Rizvić ovoga puta stiže u potpuno novom izdanju. "Publika može očekivati moju veliku transformaciju! Navikli su me gledati u liku zlice i provokatorice, kao što je bila recimo Blanka u Sjenama prošlosti. Ovdje igram jednu moralnu vertikalu, tradicionalnu ženu, koja toliko voli svog muža i za njega će učiniti sve", objašnjava Arija. Oduševljena je Rizvić cijelom produkcijom, scenografijom, kostimografima, rekviziterima. "Toliko su kostimi genijalni, autentični, baš sam oduševljena i kad uđem na set, ja uđem u to doba, mozak mi se prebaci na to! Odlično se osjećam u haljinama, frizure, make up, moda 50-ih, ma sve je sjajno. Zapravo su rijetke prilike da se ovakve serije rade, gdje je radnja u nekom povijesnom periodu, a mi se volimo baciti u tako nešto i baš mi je drago da sam dio ekipe", zaključila je glumica.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Arijin televizijski suprug Luka Šegota sretan je zbog velike prilike koju je dobio u najraskošnijoj RTL-ovoj seriji dosad. Riječki glumac bavi se glumom godinama, a 'Divlje pčele' prva su mu televizijska uloga. "Jakov je učitelj koji je bio na školovanju, a s dolaskom struje u Vrilo i on se vraća kući sa svojom suprugom Teodorom", otkrio je Šegota o svom liku. "Jakov ne podnosi nepravdu, bori se za svoje ideje i vrijednosti", dodaje. "Atmosfera na setu je ugodna, ovo mi je prvi veći projekt i kolege ne mogu biti bolji nego što jesu. Radimo s velikim profesionalcima, ljudi su kolegijalni, profesionalni, genijalni", priča Šegota. "Vizualno je sve predivno, glumačka postava je briljantna. Mislim da je svaki lik poseban na svoj način, priča je jako zanimljiva, ima svega", zaključio je glumac.

Matko Jukić, koji je utjelovio mlađeg sina Ivice Vukasa, Josipa, slaže se sa svojim kolegom. "Lik je jako kompleksan, ima psihičkih poteškoća i biće je koje je jako čisto. Ne poznaje za zlo, ima veliko srce", opisuje Matko Josipa Vukasa. Bilo je, dodaje, izazovno ući u Josipove cipele pa je puno vremena posvetio samoj pripremi lika. "Snimanja su genijalna, svi su predivni, imam čast dijeliti kadar s ljudima koje sam gledao od malih nogu i divio im se", zaključuje Jukić. Sretan je, dodaje, i što serija vodi i glumce i gledatelje u period pedesetih godina prošlog stoljeća. "Prekrasno je uskočiti u cipele starijih generacija i vidjeti kako su oni živjeli. Rekviziti i set su predivni, imam osjećaj kao da sam u muzeju sa antikvitetima. Obožavam te starije stvari, svaki predmet je očuvan i živ na neku foru iako su neke stvari stare i stotinjak godina", zaključio je mladi glumac. 'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!