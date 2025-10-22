Andrija Jarak iskreno o teškim danima: Ako te takve stvari ne dotaknu, nisi čovjek

Novinar i urednik Andrija Jarak, jedan od najprepoznatljivijih televizijskih reportera, gostovao je kod Barbare Kolar u emisiji TOP DAY na TOP RADIJU. U razgovoru je govorio o svom novinarskom putu, stavovima i o novoj sezoni serijala "Dosje Jarak".



Govoreći o izazovima stvaranja dokumentarnog serijala, Jarak je otkrio koliko je takav projekt zahtjevan i dugotrajan: "Treba ti, ako se sve zvijezde poklope, najmanje mjesec dana da dogovoriš goste i da ih snimiš, i još barem mjesec dana da to montiraš. Svaka minuta mora imati priču. Izbjegavamo rekonstrukcije. Svaki kadar mora govoriti sam za sebe."

Kako kaže, zbog složenosti produkcije i osjetljivosti tema, nije moguće raditi više od nekoliko epizoda godišnje.

Foto: Gordan Svilar

Andrija Jarak i Dario Todorović novu sezonu otvaraju dvodijelnom pričom "Zver" o Sretku Kaliniću, jednom od najokrutnijih plaćenih ubojica zemunskog klana. Istraživačka novinarka Marijana Čikić uspjela je dogovoriti telefonski intervju sa Sretkom Kalinićem u strogo čuvanom zatvoru u Požarevcu, nakon što ga je prethodno osobno posjetila i objasnila mu svrhu snimanja.

Serijal je pokazao da novinarstvo može imati konkretan učinak i izvan televizijskog ekrana.

"Nakon emisije o ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića, Nikin sin tužio je državu. Njegova obitelj tvrdila je da je njihov otac ubijen u terorističkom napadu, a sud je to prvotno odbio. Nakon naše emisije, Vrhovni sud promijenio je odluku. Dobili su odštetu, mislim oko 80 tisuća eura. Isto tako, nakon emisije o Srđanu Mlađanu, Državno odvjetništvo podiglo je novu optužnicu protiv njega, zbog poticanja na kazneno djelo teškog ubojstva", ispričao je Jarak.

Za TOP RADIO je progovorio i o trenucima koji su ga osobno obilježili.

"Ima nekoliko situacija koje nikada neću zaboraviti - Kornatsku tragediju, miris izgorjelog ljudskog tijela, prvi odlazak u Srebrenicu, prvi razgovor s majkama koje su izgubile djecu. Radio sam i priču o silovanim ženama iz Vukovara. Jedna mi je gospođa pričala kako su joj silovali kćer, dok su nju držali da to gleda. Snimali smo roditelje Ivane Hodak. Bilo nas je osam u ekipi, a snimanje je trajalo tri sata. Nitko nije rekao ni riječ. Ispred tebe su dvoje ljudi koji su izgubili sve što su imali u životu. Što tu možeš reći? To su snimanja koja te obilježe za cijeli život. Kad ti netko tako nešto ispriča, to ti uđe pod kožu zauvijek. Ako te takve stvari ne dotaknu, nisi čovjek", rekao je.

VEZANI ČLANCI

Jarak ističe da ga novinarstvo i dalje ispunjava i da vjeruje u njegovu budućnost.

"Slobodu u novinarstvu nitko ti neće pokloniti, za nju se moraš izboriti sam. Moraš imati stav, znati što želiš i ne odustajati, čak i kad ti se čini da nitko ne sluša. Vjerujem da novinarstvo ima budućnost, ali samo ako u njega uđu mladi ljudi koji se ne boje postavljati pitanja i tražiti istinu. Ovaj posao nije lagan, ali ako ga radiš pošteno i s vjerom u ono što radiš, onda vrijedi svake minute. Vama s TOP RADIJA čestitam na rezultatima slušanosti. Vidio sam da ste u tako kratkom roku uspjeli stvoriti svoju publiku, i to je sjajno. Ja sam jedan od onih koji uvijek cijeni reference", poručio je omiljeni reporter.