Velika tragedija! Supruga potvrdila smrt 41-godišnjeg tvorca najvećih glazbenih hitova

Grammyjem nagrađivani tektopisac LaShawn Daniels poginuo je u automobilskoj nesreći u Južnoj Karolini u 41. godini života, prenosi The Guardian.

- S dubokom tugom potvrđujemo tragičnu smrt našeg voljenog supruga, oca, člana obitelji i prijatelja LaShawn Danielsa, koji je bio žrtva kobne prometne nesreće u Južnoj Karolini - objavila je na svome Instagam profilu supruga nesretno preminulog kantautora, April Daniels.

Neutješna supruga opisala ga je kao osobu koja je poveznica u njihovoj obitelji i čovjek od povjerenja.

- Željeli bismo izraziti našu iskrenu zahvalnost za neprestanu ljubav. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenucima - dodala je njegova supruga.

Foto: Instagram screenshot

Glazbenik Kirk Franklin oprostio se od Danielsa emotivnom objavom.

- Čitava glazbena zajednica osjeća gubitak jednog od najvećih koji je to ikad učinio. LaShawnDaniels... stajali smo zajedno prije tjedan dana. Bez riječi - napisao je.

Pjevačica Kehlani također se oglasila na Twitteru.

- Tvoja ostavština nikada neće biti zaboravljena - objavila je.

Daniels je osvojio Grammy za najbolju R&B pjesmu 2001. za hit singl grupe Destiny's Child u kojoj se proslavila Beyonce, 'Say My Name', a 2014. godine ponovno je nominiran u istoj kategoriji za 'Love and War' od Tamar Braxton.

Foto: Instagram screenshot

LaShawn je tijekom karijere surađivao s mnogim velikim zvijezdama kao što su Lady Gaga, Spice Girls, Michael Jackson, Whitney Houston.