Vakula otkrio kakvo nas ljeto očekuje: 'Toplinski udari utjecat će na zdravlje, a možemo očekivati čak i tornada'

Sve prognoze mjesecima unaprijed upućuju da je gotovo sigurno da će i ovo ljeto, u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza, biti toplije od prosjeka. Istaknuo je to legendarni hrvatski meteorolog, Zoran Vakula, gost TOPCAST-a koji je osim vremenske prognoze za TOP RADIO objasnio zašto prognoza nije dijagnoza, zašto razumije ljude koji se ljute na krivu vremensku prognozu i što misli o tome zašto mu ljudi vjeruju. Između ostalog, Vakula otkriva da se iza odijela u kojem smo ga navikli gledati nalazi roker, ponekad čak i metalac.

Ljeto će vrlo vjerojatno biti iznadprosječno toplo.

„To ne znači da nećemo imati hladnijih razdoblja kao što smo imali nedavno. Ta hladnija razdoblja će biti rjeđa i manje dugotrajna od onih iznadprosječno toplih. Pritom valja očekivati i pojavu toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje“, govori Vakula.

U ljetnim mjesecima možemo očekivati tuče, čak i tornada.

„Pojava olujnih nevremena je gotovo svakoljetna pojava u našim geografskim širinama - kad na prezagrijanu podlogu dolazi vlažniji i nestabilniji hladniji zrak dolazi do vertikalnih razvoja procesa i olujnih oblaka, tzv. kumulonimbusa u kojima ima svega pa čak i tuče. To je pojava koju ne možemo spriječiti. I tornada će biti, ali u smislu pijavica – i pijavica je mali tornado“, objašnjava popularni meteorolog.

Vakula objašnjava zašto su riječi „vjerojatno“ i „moguće“ sastavni dio vokabulara meteorologa:

„To nam je u opisu posla, dakle, to je prognoza, to nije analiza, dijagnoza. Kada bismo sto posto znali što se događa ili što će se događati tada to ne bismo zvali prognoza. Ona u svom opisu ima vjerojatnost. Što je dan prognoze bliži trenutku prognoziranja, vjerojatnost je veća. To ne znači da ne možemo prognozirati tri mjeseca unaprijed. Možemo, ali ne po danima, već za cijeli mjesec – hoće li biti topliji/hladniji od prosjeka s više ili manje oborine, napominje Vakula.

Za ljude koji se ljute na krivu vremensku prognozu Vakula ima razumijevanja, ali i kritizira količinu neprovjerenih izvora informacija.

„Ljudi su navikli imati mali milijun informacija na svakom ćošku, na svakom mobitelu, ne znajući da gotovo svi naši mobilni uređaji imaju jako puno internetskih stranica ili aplikacija koje koriste jedan izračun jednog modela atmosfere. Ono što rade meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda i Hrvatske radiotelevizije je ne gledati jedan izračun jednog modela, nego stotinjak izračuna različitih modela atmosfere za isto područje. Oni daju svoj zaključak, ulažu svoje iskustvo u proučavanju tih modela i kako su se oni ponašali u prošlosti i kako bi se mogli ponašati u budućnosti – radi se jedan ozbiljan posao“, govori Vakula.

Poznati meteorolog ističe postojanje kaosa u prostoru informacija.

„Valja paziti tko je objavio upozorenje na opasne vremenske pojave. Tu bi trebao biti, što se tiče meteorologije, onaj single voice, jedan jedini izvor upozorenja jer o tome ovise na kraju krajeva ljudski životi, a taj izvor upozorenja bi morala biti i jest nacionalna služba, tj. Državni hidrometeorološki zavod“ govori Vakula.

O tome zašto mu ljudi vjeruju, legendarni meteorolog govori: „Uvijek sam pokušavao dati sve od sebe i pomoći ljudima kada me pitaju za prognozu. Pretpostavljam da to ljudi primijete, taj moj žar koji još uvijek postoji, i nakon 27 godina staža. Želim pokazati najviše što moja struka – meteorologija može dati, a pritom ih ne varati i lagati, ne zaobilaziti istinu. Na žalost, ponekad pogriješim, ali ponavljam - vjerojatnost da se nešto ne dogodi je sastavni dio prognoze“.

Zoran Vakula širi svijest o klimatskim promjenama te je do sada u suradnji s ilustratorom Nik Titanikom izdao čak tri meteoslikovnice, a u planu ih je još nekoliko.

„Cilj je pojasniti osnovne meteorološke termine mladima, odnosno djeci - ciljana publika su starija vrtićka dob i niži razredi osnovne škole. Ono na što sam posebno ponosan je što je slikovnica Sunčasta postala i kazališna predstava“, govori Vakula.

O tome koju glazbu živi, Vakula otkriva: „Ne mogu reći da volim sve što vole mladi. Što se tiče glazbe – rock mi je bliži nego pop. Može ponekad i hard rock i metal“.

Najdraže vrijeme Vakuli je ono stabilno.

„Rijetko kad sam dobre volje kada kiša pada“, kaže meteorolog.

Za kraj gostovanja otkriva kako se svatko od nas može boriti protiv globalnog zatopljenja:

„Mi smo mali igrači. Ono što ne želite da drugi čine vama, ne činite vi drugome – to se odnosi i na prirodu. Ono što najobičnije možemo raditi je odlaganje otpada. Hajdemo mi mali početi raditi te najmanje stvari, recimo smanjiti temperaturu tijekom zime u stanu, ne otvarati prozore nego smanjiti grijanje radijatora ili manje grijati peći. Umjerenost u svemu, pogotovo u potrošnji energije – mislim da bi nas to moglo spasiti“, zaključuje Vakula.

