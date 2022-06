Nova uloga HRT-ovog voditelja: 'Totalni sam antitalent, no kada sam čuo apsurdni prijedlog nisam mogao odbiti'

Novinar, voditelj, glazbenik, pisac, a sada i glumac. Krešimir Mišak poznato je lice s malih ekrana, a već 20 godina na HRT-u vodi emisiju ''Na rubu znanosti'' koja je postala popularna zbog polemiziranja o neobjašnjivim paranormalnim fenomenima i misterijima. Mišak se sada našao u novoj ulozi, i to kazališnoj, a ne krije da mu je izlet u ove vode odlično sjeo.

Apsurdan prijedlog

Naime, uz glumca Roberta Kurbašu, koji je redatelj, autor i dramaturg, glavnu ulogu u predstavi "Pizza s Krešom" ima upravo Mišak. Predstava je nastala po motivima nezavisnog američkog filma s početka 80-ih godina prošlog stoljeća "Moja večera s Andreom", a ponire u tematiku smisla života i težnji u potrazi za univerzalnom srećom. Dvoje ljudi koji pripadaju intelektualnoj eliti suvremenog društva svoje stavove o životu iznose na "obdukcijski stol intelekta" u jednoj kvartovskoj pizzeriji bezimenog velegrada.

– Do suradnje je došlo tako što me negdje u studenom nazvao Robert kojeg nisam prije poznavao i rekao da ima neki prijedlog. Našli smo se i kad sam čuo njegov apsurdni prijedlog, da me čovjek koji me ne poznaje pita da s njim radim kazališnu predstavu, a postojao je konsenzus oko toga da sam totalni antitalent za glumu, u čemu su se slagali i drugi, ja nisam mogao nego praktički odmah reći ''da'' – prisjetio se Krešo pa otkrio što je bilo presudno da prihvati ulogu.

Foto: Mirko Cvjetko – Presudna je bila vjera u "kozmičku tajnicu", što je zapravo niz sinkroniciteta koji oblikuju život po principu – što ti dođe na put, to je tvoje. Kako drugačije? Da nisam pristao, ne bih nikad saznao što će biti. Razmišljati sam pak mogao sto godina i opet ništa pametno ne bih smislio – iskren je Mišak.

Predstava je održana u dva termina u dvorani Forum Studentskog centra u Zagrebu, a najveći broj probi održan je u njegovoj garaži gdje ima probe sa svojim bendom.

– Najveći broj proba održali smo u mojoj garaži. Znalo je biti i hladno jer peći treba dok zagrije, ali to je ipak jedno ugodno mjesto izolirano od svijeta stiroporom i spužvama. Tu i tamo bismo se u predvečernjim satima našli kod nekog doma ako je bio sam.

Reakcija publike bila je i više nego pozitivna budući da sama tematika predstave pogađa u srž svakog ljudskog bića, a i suvremenog trenutka isprepletenog s tim istim bićem, no iako ističe kako mu je ovo bilo zanimljivo iskustvo, ipak se u budućnosti ne vidi ponovno u nekoj kazališnoj ulozi.

Izlet u nepoznato

– Ovo doživljavam kao izlet u nepoznato, pa i neki prirodni tijek istraživanja psihodelije, jer gluma to na neki način jest, bar se tako meni čini u ovih par mjeseci koliko mi je Robert otkrivao osnove, jer doslovce nisam imao pojma ni o čemu, znao sam samo da ne znam i da nemam kriterija.Osim toga, teme koje se provlače kroz predstavu nekako su bliske razmišljanjima i događajima u mom životu pa mi se čini da je ovo specifičan slučaj. Važno je reći da ja u predstavi nisam Krešo, nego onaj koji se s njim kao prepire – objašnjava Mišak pa dodaje:

– No nikad ne reci nikad, ne mogu reći da mi se ne sviđa taj medij, a kazalište mi je – uz strip – uvijek bilo najbolji medij – govori voditelj pa otkriva vidi li se možda i na velikom platnu budući da se pojavio u seriji ''Bitange i princeze''.

– Ne mogu reći da sam glumio, jer sam glumio samog sebe ili nešto tome slično. Sudjelovao sam u jednoj epizodi serije "Bitange i princeze" te sam glumio samog sebe u par scena u filmu ''Simon čudotvorac'', koji je prikazan na Pulskom filmskom festivalu, gdje sam ga jedini put i gledao – zaključuje Mišak.

VIDEO Ivan Huljić: 'Fusion je moj prvi veliki poslovni izazov, a glazbom želim pridonijeti izlasku iz ekonomske krize.'