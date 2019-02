UŽIVO: Queen otvorili 91. dodjelu Oscara, Regina King prva dobitnica!

Počela je 91. dojela Oscara! Čast da otvori ovogodišnju dodjelu pripala je grupi Queen i pjevaču Adamu Lambertu, koji su izveli "We Will Rock You" i "We Are The Champions". Podsjećamo, jedan od ovogodišnjih favorita za Oscar je film "Bohemian Rhapsody", o životu Freddieja Mercuryja.

02:05 Komičarke Tina Fey, Amy Poehler i Maya Rudolph najavile su Oscara za najbolju sporednu glumicu, kojeg je dobila Regina King za film "If Beale Street Could Talk"

1:30 Zvijezde pristižu u Dolby Theatre u Los Angelesu, gdje će u 2 sata ujutro po našem vremenu početi 91. dodjela Oscara. Posebnost ovogodišnje dodjele je što će prvi pu nakon 1989. biti bez voditelja, nakon što je od vođenja odustao Kevin Hart, zbog optužbi za homofobne napade na društvenim mrežama.

Premda su na crveni tepih već došle gotovo sve najveće zvijezde, svi pričaju o glumcu i pjevaču Billyju Porteru, koji je na dodjelu došao u crnoj haljini Christiana Sorana, preko koje je obukao smoking. Na dodjelu je stigao u pratnji supruga Adama Smitha, koji je pak stigao u klasičnom crnom smokingu. Bill je i jedan od voditelja koji na crvenom tepihu dočekuje goste.

Naravno, već su počele i prve usporedbe, pa je jedan korisnik Twittera napisao kako ga Porter podsjeća na Ursulu iz "Male princeze".