UŽIVO Očekuje se svjedočenje Amber Heard, psihologinja: 'Mogu svjedočiti da je nad njim počinjeno fizičko djelo nasilja'

U tijeku je 14. dan iscrpnog suđenja Depp-Heard koje zgraža javnost od samog početka. Prisjetimo se, holivudski glumac Johnny Depp (58) je podnio tužbu protiv bivše supruge, glumice Amber Heard (36), optuživši je za klevetu. Glumica je u članku za The Washington Post u prosincu 2018. napisala da je proživjela obiteljsko zlostavljanje. Premda u njemu nije imenovala Deppa, glumac je tuži jer je insinuirala da je riječ o njemu te traži 50 milijuna dolara odštete. Heard je podnijela protutužbu, tražeći 100 milijuna dolara odštete, tvrdeći da je u braku s Deppom trpjela "nevjerojatno fizičko nasilje i zlostavljanje".

Nakon što je u utorak sudac u kaznenom postupku za kazneno djelo klevete, odbio zahtjev odvjetnika Amber Heard da se slučaj odbaci, danas se i ona sama očekuje da po prvi put od početka suđenja da iskaz.

Foto: Cliff Owen - CNP Amber Heard departs the Fairfax County Courthouse, in Fairfax, following another day of her civil trial with Johnny Depp, Monday, May 2, 2022. Depp brought a defamation lawsuit against his former wife, actress Amber Heard, after she wrote an op-ed in The Washington Post in 2018 that, without naming Depp, accused him of domestic abuse. Credit: Cliff Owen / CNP (RESTRICTION: NO New York or New Jersey Newspapers or newspapers within a 75 mile radius of New York City) Photo via Newscom Photo: Cliff Owen - CNP/NEWSCOM

Naime, 13. dana službeno je svjedočio posljednji Deppov svjedok, a od jučer Heardin tim počinje predstavljati svoj slučaj. Prvo su htjeli kompletno odbaciti slučaj, no to je sudac odmah odbio.

Najnovije informacije:

18:50 Svjedočenje Dr. Hughes je zavšeno te je proglašena stanka za ručak koja će trajati sat vremena.

18:45 Odvjetnica Amber Heard Elaine Bredehoft upitala je Hughes ponovno o nožu koji je Heard dala Deppu, na kojemu piše "do smrti". Dr. Hughes je ranije rekla na sudu da postoji "kontekst" za to, ali nije dobila priliku da dalje objasni na ispitivanju od strane glumčevog odvjetnika. Sada je rekla da je Depp u to vrijeme snimao "Usamljenog osvetnika" kada mu je Heard dala dar, a natpis je tu zato što joj je glumac rekao da je jedini izlaz iz veze "smrt".

"To je bio "klinički razlog za zabrinutost", kazala ona na sudu.

18:34 Puštena je audio snimka u kojoj Heard govori Deppu kako on, kada je ljut, postane monstrum koji je s njima predugo te da se oboje moraju potruditi kako bi jedno drugome mogli reći kada su ljuti.

"Čovjek sam, naljutit ću se, moraš mi dopustiti da se naljutim, moram biti u mogućnosti reći ti kad sam ljuta", čuje se kako Heard govori. Također, Heard ga moli da uzme od nje grančicu masline (znak pomirbe) te da ju ponudi njoj.

Hughes kaže da se sjeća da je slušala ovaj audiozapis i da je "ovo više način na koji ovaj par pokušava pregovarati suočen sa svim previranjima, nasiljem i zlostavljanjem".

18:06 Upitana je ponovno o Jamesu Franco te Elonu Musku. Za Franca je kazala kako se sjeća da joj je Heard rekla da se viđala s njim, ali ne zna je li prepavao kod nje na upitan datum. Za Elona Muska se ne sjeća.

Deppov odvjetnik tada postavlja svoje posljednje pitanje (nastavlja druga odvjetnica): "Ne možete svjedočiti da Johnny Depp nije bio zlostavljan, zar ne?". "Mogu svjedočiti da je nad njim počinjeno fizičko djelo nasilja, kao i psihičke agresivne radnje", odgovorila je.

18:04 Odvjetnik Johnnyja Deppa sada pita stručnjakinju Dawn Hughes, psihologinju koju je pozvao tim Amber Heard, o testu osobnosti (PAI). Postoji izjava koja glasi: "Ponekad mi narav eksplodira i potpuno izgubim kontrolu."

Dr. Hughes kaže da je za to bio ponuđen višestruki odgovor: vrlo istinito, uglavnom točno, ponekad istinito, lažno. Heard je, kazala je, odgovorila "ponekad istinito". Ona je "iskreno odgovorila o svom iskustvu", kaže dr. Hughes. Druga izjava spominje "tri ili četiri osobnosti", a Heard je i na to odgovorila: "ponekad istinito".

18:00 Deppov odvjetnik podsjetio je na Amberine izjave kako se jednom rezala, no Hughes je istaknula kako se ne sjeća gdje se porezala, ali da je to bilo jednom tijekom srednje škole te da nije poslije pokušavala isto.

17:48 Hughes je potvrdila kako je Amber pokazivala znakove PTSP-a dok je snimala hit film Aquaman 2, no kazala je kako to nije sprječilo nju u onome što radi.

Deppov odvjetnik daje popis Heardinih prošlih vremena i postignuća - uključujući i to što je postala majka - i postavlja pitanje zašto je dr. Hughes smatrala da je "oslabljena" u smislu profesionalnog funkcioniranja.

"Utjecalo je to na njezin performans, imala je znojne dlanove kada bi se nečeg sjetila, i lupanje srca, ali nije ju to sprječilo u onom što radi, ali ometa...", odgovorila je.

17:26 Sutkinja Penney Azcarate je odredila 15 min pauze.

17:21 Na pitanje o učestalosti nasilja, Hughes je rekla da je u izvješću napisala da je "učestalo", ne navodeći točan broj, no da je Heard njoj rekla kako se događa "najmanje dvaput tjedno".

17:02 Puštena joj je i audio snimka u kojoj se Heard može čuti kako govori: "Udarala sam te, nisam te tukla. Ne budi jeb*** beba. Da, ja sam počela fizički obračun", a također kaže na snimci i da je vrijedno divljenja od Deppa što joj nije odgovorio na udarce.

Psihologinja je rekla kako je istina da je Heard prva započela fizički obračun.

Foto: Handout/REUTERS Actor Johnny Depp is seen laying in a hospital after his finger was injured while he and his ex-wife Amber Heard were in Australia in March 2015, in this evidence photograph that was displayed as Depp testified during his defamation trial against Heard at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, U.S., April 20, 2022. Johnny Depp Legal Team/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES Photo: Handout/REUTERS

16:53 Potom je upitana o glumcu Jamesu Franco i Elonu Musku i njihovim odnosima s glumicom, s obzirom na to da je Depp navodno u braku bio ljubomoran na njih dvojicu. Dr. Hughes kazala je kako vjeruje da je Heard počela izlaziti s Muskom nedugo nakon što je podnijela zahtjev za zabranu prilaska protiv Deppa. A što se tiče Franca, kazala je kako joj Heard nije nikada rekla da je to bila intimna veza.

16:36 Psihologinji Dawn Hughes potom se pokazala fotografija noža koji je Johnnyju Deppu poklonila tada supruga Amber Heard, a na koji je ispisano španjolskim riječima bilo: "hasta la muerte" - "do smrti". Fotografija je i ranije prikazana tijekom suđenja. Deppov odvjetnik pitao je bi li žena koja je "strahovala za svoj život" to dala svom partneru, a psihologinja je ukazala na postojanje "konteksta" te da ćemo do toga doći kasnije.

16:15 Hughes je danas rekla kako je donijela zaključak o Heard na temelju njezinog izvješća o obiteljskom nasilju koje je podnijela te u skladu s onim "što znamo iz literature o obiteljskom nasilju". Na pitanje o tome je li provela neko vrijeme s Deppom, Hughes je odgovorila da nije te da ga nikada nije upoznala.

16:02 Suđenje je počelo nešto iza 16 sati, a prvo je iskaz ponovno dala psihologinja Dawn Hughes koju su počeli unakrsno ispitivati Deppovi odvjetnici. Hughes je prva svjedokinja u korist glumice, a koja je u utorak rekla da je Depp, za vrijeme "vrlo nestabilne veze" s Amber Heard, patio od problema povezanih s "opsesivnom kontrolom" i "opsesivnom ljubomorom". Zbog svega, rekla je, Heard pati od posttraumatskog stresnog poremećaja koji je posljedica partnerskog nasilja.

Podsjetimo dalje što se dogodilo u utorak. Psihologinja Hughes je na sudu rekla da je Heardovoj dijagnosticirala PTSP nakon što je provela četiri odvojena testa.

"Te pretrage su mi omogućile postavljanje konačne dijagnoze, a to je da ona pati od PTSP-a", kazala je. "Postoje brojne indicije po kojima je u ovoj vezi trpjela partnersko nasilje", kazala je Hughes pred sedmeročlanom porotom okružnog suda u Fairfaxu.

Njezini su zaključci u suprotnosti s onima koje je ranije na ročištu iznijela Shannon Curry, koja je kazala da glumica ne boluje od PTSP-a. Curry, koja je također klinička i forenzična psihologinja, rekla je kako smatra da 36-godišnja glumica boluje od graničnoga poremećaj osobnosti i histrionskog poremećaja ličnosti, no Dawn Hughes smatra da Heard ne pati od tih poremećaja.

