Uzavrela atmsofera na prvoj večeri Fusion Festivala u Splitu, pogledajte kako je bilo

Tisuće mladih Splićana i gostiju sonoć je na Oarku mladeži uživalo u prvoj večeri Fusion festivala, na kojem su nastupale najveće regionalne zvijezde : Sara Jo, Željko Samardžić, Aleksandra Prijović, Saša Matić, Aco Pejović, grupa Hurricane, Gazda Paja i posljednji Voyage&Nucci. Dočekala ih je, između ostalog, veličanstvena pozornica visoka 20, a široka 70 metara. U nastupima folk i traš izvođača uživalo je i dosta poznatih osoba koje su se smjestile u VIP loži. Između ostalih viđeni su i Marko Livaja i supruga Iris, Markovi suigrači Josip Elez i Filip Krovinović, Bivši košarkaš Žan Tabak sa suprugom Goranom, te splitska vampirica Olja Einfalt.

Danas u Park mladeži stižu Dalmatino, Doris Dragović, Jelena Rozga, Gibonni, Nina Badrić, Petar Grašo, Tonči Huljić i Madre Badessa te Houra Grupa. Svaki od njih imat će minimalno 45 minuta vremena za svoj nastup, a zabava će oba dana trajati do 5 sati ujutro.

Prve ulaznice puštene u prodaju jako su se brzo rasprodale, a i uoči prvog dana tražila se ulaznica više. Na Fusionu se, baš kao i na Ultri, koriste narukvice, zbog čega je kupljene ulaznice trebalo zamijeniti za narukvice, a to se može učiniti oba dana trajanja festivala (od 15 sati do 3 ujutro). Fusion festival koristi cashless sustav, a to znači da korisnici mogu plaćati bankovnim karticama, ali i službenom festivalskom narukvicom. Lokacije za nadoplatu sredstava na narukvicu bit će rasprostranjene na festivalu, ima ih ukupno šest, a da bi izbjegli i moguće duže čekanje, svi korisnici će moći nadoplatiti sredstva i na glavnom ulazu u od 15 sati do 5 ujutro.

VIDEO: Promocija knjige Željka Bebeka 'U inat svima'