Uz Lorenza na Ultru stiže i Electro Mars za domaću elektroničku glazbu

Vjerojatno ste posljednje godine zapazili ime Lorenzo na domaćoj sceni i čuli pjesme trojice muškaraca s kojima surađuju poznati domaći pjevači. Prije nastupa na Ultri Lorenzo ovaj tjedan objavljuje novi singl “S tobom sve je ludo” s Ivanom Dečakom iz Vatre, a Dallas Records osnovao je prvu domaću podetiketu Electro Mars posvećenu isključivo elektroničkoj plesnoj glazbi (EDM, electronic dance music). O tome govore autor pjesama Darko Bakić, producent i aranžer Zvonimir Dusper Dus i Dario Draštata iz Dallas Recordsa.

Upravo objavljujete novi singl “S tobom sve je ludo” na kojem pjeva Ivan Dečak iz Vatre, tko se sve od poznatih domaćih vokala do sada pojavljivao pod skupnim imenom Lorenza i kakva su bila radna iskustva s njima?

Darko Bakić: Do sada smo objavili četiri singla za izdavačku kuću Croatia Records, i to u suradnji s Mijom Dimšić, Antonelom Doko, Davidom Magdićem, Goranom Boškovićem i ovaj zadnji s Ivanom Dečakom. Electronic Dance Music je u osnovi glazbena pop-melodija upakirana u ritmičnu i klupsku produkciju, pa su se svi manje više ugodno iznenadili kad bi se čuli u do sada njima nepoznatom glazbenom prostoru. To je najuzbudljivi dio ove priče: izvaditi izvođača iz njegove sigurne zone i staviti ga u nepoznato.

Budući da ste autor pjesama, ali ste i sam pjevač u matičnom bendu Buđenje, kako birate pjesme koje ostavljate svom bendu, a koje ponuditi drugima?

Darko Bakić: Lorenzo je odlična platforma za autorstvo koje ne mogu prilagoditi izričaju benda. Sve pjesme od početka radim tako da se podredim pjevaču koji će gostovati, pa je to ujedno razlog za suradnju s omiljenim ljudima iz našega glazbenog svijeta. Mnogi još nisu svjesni da će uskoro dobiti poziv za suradnju. (Smijeh)

Kakvo je iskustvo u radu na projektu Lorenzo, kad usporedite način na koji ste radili remixeve za Simple Minds i druga poznata imena, je li u pitanju ista doza uzbudljivosti i kreativne slobode?

Zvonimir Dusper Dus: Projekt Lorenzo je vrlo specifičan i različit od svega što sam radio prije jer je spoj dvaju svjetova. Prvo, on je negdje točno na pola između “benda” i “projekta” jer mi svi skupa funkcioniramo i na jedan i na drugi način. Drugo, kako u tom projektu radim originalne aranžmane i produkciju novih, neobjavljenih pjesama, riječ je ipak o drukčijem postupku nego kad remixiram jer stvaram ono prvo “ruho” koje će pjesma imati kad je ljudi premijerno čuju. Međutim, s obzirom na to da smo u startu odredili žanr kao klupski, ali i airplay-friendly pop, ipak je i u tom smislu moj pristup negdje “napola” između remiksiranja i produkcije nove pjesme za radio. Sve u svemu, rekao bih, Lorenzo je pravi spoj dvaju svjetova jer se u njemu, točno na pola, sreću i isprepliću pop-rock i moderna klupska glazba.

Koliki je potencijal nove Dallasove podetikete Electro Mars za elektroničku glazbu na domaćem tržištu i jesmo li se u toj produkciji približili svjetskim standardima, s obzirom na razgranatu domaću DJ scenu?

Dario Draštata: Ideja je pokretanje nove podetikete za elektrodance glazbu koja bi bila na istoj valnoj dužini sa svjetskim trendovima.Cilj je pokrenuti val sličnih DJ projekata kako bi se ovaj zvuk koji prevladava i u radijskom eteru, kao i u klubovima, definirao kao scena za sebe i doveo i što više domaće autorske glazbe na plesne podije. U dogovorima smo s još nekoliko autora i DJ-a, s kojima ćemo ubrzo izbaciti i prve singlove, a u sklopu naše koncertne agencije Mars koncerti, pokrećemo i menadžment za sve izvođače koji će biti okupljeni oko ovog projekta. Sigurni smo da će, kao što je to slučaj s Lorenzom, i mediji i publika, kao i vlasnici klubova, prepoznati ovaj potencijal te nam tako pomoći u daljnjem razvoju EDM glazbe na domaćoj glazbenoj sceni.

Gledajući prema domaćim službenim top-ljestvicama, kakav je bio odjek pjesama do sad objavljenih pod imenom Lorenzo, je li široka publika prihvatila ovu priču?

Darko Bakić: Do sada je najbolje prihvaćena suradnja s Miom Dimšić u pjesmi „Sve sam znala i prije“, ali i sve ostale jako dobro prolaze u eteru. Nadam se da ćemo u suradnji Lorenza i Ivana Dečaka imati pravi ljetni hit stvoren za klubove diljem obale, a i šire. Što se tiče prihvaćanja „široke publike“ mislim da tu imamo veliki potencijal, ali tek smo na početku. Za ovu priču potrebna je scena od nekoliko sličnih projekata, za koje znam da se pripremaju, pa ćemo svi zajedno na jednom valu lakše doći do klubova i publike. EDM je postao svjetski mainstream, a mi smo turistička zemlja u kojoj bi bilo posve normalno imati glazbu po uzoru na trenutačne svjetske trendove.

Mnogi od poznatih svjetskih izvođača koji su nastupali i kod nas, poput Parov Stelar, Chainsmokersa, Davida Guette, Ofenbach, zapravo su počeli kao DJ-i i kasnije oformili prateće sastave, te sad prakticiraju svirku uživo. Postoje li slični planovi i za Lorenza?

Darko Bakić: Neki su krenuli kao muzičari u bandovima, pa su postali DJ, kao što su Chainsmokers i Ofenbach, dok je Parov Stelar čini mi se išao obrnutim putem. Kao DJ spojio je swing i EDM, te kasnije prerastao u band kojeg prati DJ. Ideja Lorenza je polivalentna i prilagodljiva. DJ je osnova u živoj izvedbi, ali ćemo svakako dodavati i instrumente. Bit će tu i gitarista, bubnjara, trubača... Ovisno o mogućnostima, ali tko zna, možda jednog dana Dus i ja budemo dio izvođačke priče sa Kantolićem na pozornici kao dio banda.

Možemo li u toj i takvoj platformi vidjeti neki smjer kojim se kreće europska pop-scena i koliko ju je moguće upotrijebiti na domaćem tržištu? Postoji li na DJ sceni veća mogućnost da se neki domaći izvođači probiju na tržište u EU?

Darko Bakić: Koliko pratim scenu, mi već sad imamo hrvatske DJ-e koji nastupaju po cijelom svijetu i jako su priznati. Njihove radove na žalost ne čujem u radioeteru kod nas. Mi radimo spoj electronice i pop glazbe prilagođen današnjem eteru koji može egzistirati u klubovima. Pojavom Ultre i drugih velikih festivala u Hrvatskoj postavljeni smo na svjetsku kartu ovog glazbenog pravca. Imamo šansu plasirati se i u drugim zemljama kroz ove sustave. Moram priznati da mi je osobno Ultra promijenila način razmišljanja u glazbi i stvaranju glazbe.

Lorenzo ove godine nastupa na Ultri u Splitu, koliko je DJ scena kod nas postala jakim poligonom za neke drugačije nove projekte i kakav je odnos prema sličnoj sceni u svijetu?

Marko Kantolić: Da, i ove godine nastupamo na Ultri u Splitu te se svi jako veselimo tome, uzbuđeni smo te koristimo priliku da zahvalimo ljudima na ukazanom povjerenju. Dolaskom Ultre u Split 2013. godine Hrvatska je postala sve bolji poligon za razvoj mladih DJ-eva, producenta, ali i glazbenih projekata. Prije svega kroz veliku pojavnost u medijima došlo je do pojačanog interesa za ovaj tip glazbe, tj. produkcije te otvaranja sve većeg broja klubova gdje se stečeno znanje može prezentirati, posebno u ljetnom djelu sezone. Osim toga došlo je i do razvoja niza manjih festivala po uzoru na Ultru. Što se tiče samog svijeta DJ-a i glazbenih projekta kao što je Lorenzo, u Hrvatskoj još uvijek nisu toliko prepoznati kao u ostatku svijeta. Najbolji je primjer vodeći dj/producent svijeta Martin Garrix koji nije samo Martijn Garritsen, već projekt niza ljudi. Duboko smo uvjereni da će se i to u Hrvatskoj vrlo brzo promijeniti te da će Hrvatska iznjedriti svjetske glazbene projekte.