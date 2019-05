Popis sigurnih, velikih hitova toliko je dug da bi 'Prljavci' mogli odsvirati dva takva koncerta

Prljavo kazalište lani je 31. svibnja na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici održalo najveći samostalni koncert s plaćenim ulaznicama nekog domaćeg imena.

Čak se ni besplatne masovke na Trgu, koje je inauguriralo upravo Prljavo kazalište od prvog nastupa 1989., nisu mogle mjeriti s tridesetak tisuća ljudi koliko ih se okupilo na Zagrebovu stadionu. S gotovo pet puta više publike nego na Šalati dvije godine prije, Kazalište je opet otvorilo borbu za mjesto “najvećeg domaćeg benda” i dobilo utakmicu na domaćem terenu, s najviše publike nakon nastupa Bijelog dugmeta na maksimirskom stadionu (50 tisuća) ili Hladnog piva s 22 tisuće prodanih ulaznica na rođendanskom koncertu na Jarunu 2008.

Svi ostali “veliki” nastupali su u Areni Zagreb pred oko 17 tisuća ljudi. Upravo objavljena videosnimka na Blu-ray disku i na dva CD-a “XL World Tour Finale - Stadion Zagreb” (Croatia Records), u trajanju od dva sata i petnaest minuta donosi 24 pjesme, uključujući i produljeni potpuri balada sa još šest naslova. I upravo je tih tridesetak pjesama koje masovna publika zna napamet glavni razlog privlačnosti benda koji je na Zagrebovu stadionu imao najveću pozornicu i najsuvremeniju tehniku, od velikog ekrana do ozvučenja, jer kod Prljavog kazališta sve mora biti “najveće”.

Pa i emocije široke publike. Otprilike kao kod Rolling Stonesa zadnjih godina, čut ćete iste pjesme, ali taj popis sigurnih, velikih hitova toliko je dug da bi mogli odsvirati dva takva koncerta. Postavili su i malu pozornicu na terenu među publikom na kojoj su počeli koncert sa starim pjesmama iz sezone 1979.-1980. Dug put prošlo je Prljavo kazalište od osnutka te 1978. do danas. Dapače, mogli bismo reći da su prevalili dug put i u zadnjih dvadesetak godina, dakle od polovice 40-godišnjeg “mandata” koji su proslavili lani.

Može se to vidjeti i s dodatne snimke sjajnog koncerta na zagrebačkom Dolcu iz 1994., još jedne masovke koja je također uključena na videoizdanje. Ujedno, bio je to i zadnji nastup nedavno preminulog basista Dubravka Voriha, zajedno s njegovom “Stand By Me” koju je odsvirao kad je već znao da je bolestan, nadajući se povratku na koncerte nakon liječenja. To se, nažalost, nije dogodilo, ali zato “XL World Tour Finale - Stadion Zagreb” ostaje dokumentom velikog domaćeg koncerta, nastupa masovno prihvaćene institucije čija zabava i serija hitova nema premca kod najšire publike.