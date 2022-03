Uz Iggy Azalea, Amelie Lens i Dubiozu Kolektiv, premijerno u Hrvatsku stiže i Konstrakta

Sea Star, prvi veliki hrvatski glazbeni festival koji će se održati nakon dvogodišnje pauze, finalizirao je svoj program. U umašku lagunu Stella Maris 27. i 28. svibnja stižu neke od vodećih svjetskih zvijezda kao što su hip hop superstar Iggy Azalea, zatim techno kraljica Amelie Lens, platinasti hitmakeri Meduza i Topic, te vodeći regionalni izvođači kao što su Dubioza kolektiv, Senidah, Buč Kesidi, Umek, Vojko V, z++, Grše, Bore Balboa, Adiel i mnogi drugi. Njima se danas pridružilo i trenutno najtraženije glazbeno ime regije. Na glavnu pozornicu premijerno i ekskluzivno stiže Konstrakta, na njezin jedini nastup u Hrvatskoj! Ljeto u kojem će se ovdašnja festivalska scena vratiti u punoj snazi otvorit će upravo Sea Star, događaj kojim se lansira i početak turističke sezone.

Zbog ogromnog interesa publike iz cijele regije i Europe, cijene festivalskih ulaznica od 259 kn na snazi će biti najkasnije do 4. travnja do kraja dana! „Prošle godine, EXIT je bio prvi veliki festival na svijetu i jedini u Europi koji je održan nakon pandemije, a energija koja je tom prilikom oslobođena pamtit će se cijeli život. Nastavljamo ispisivanje festivalske povijesti i sa Sea Starom ovog svibnja, koji će biti prvi veći festival u Hrvatskoj nakon dvogodišnje pauze. Ponosni smo što smo uspjeli osigurati izuzetno snažan line up, koji ide u korak sa svjetskim glazbenim trendovima i uvjereni smo da više desetaka tisuća fanova i sve nas očekuje najbolji Sea Star do sad“ – izjavio je Dušan Kovačević, osnivač i direktor Exitove festivalske grupacije. Ana Đurić Konstrakta srpska je glazbenica koja je atipičnim zvukom pjesme „In Corpore Sano“ pomela konkurenciju na Beoviziji i predstavljat će Srbiju na Eurosongu. Već mjesec dana ne prestaje oduševljavati i publiku i medije ovih prostora, a potvrda nastupa na Sea Staru stigla je u tjednu kad je zasjela na prvo mjesto hrvatske Billboard ljestvice i na svim regionalnim YouTube trendovima! Onima koji nisu ranije pratili njezin samostalan rad donijela je potpuno osvježenje i autentičnost, ali i začuđenost nad njenim stvaralaštvom. „In corpore sano“ dio je projekta Triptih, u kojem su i pjesme „Nobl“ i „Mekano“, a autorica svih tekstova je Konstrakta.

Triptih, osim društveno angažiranih poruka, donosi i vizualni koncept koji je također osmislila Ana Đurić uz Maju Uzelac i Anu Rodić. Svoju samostalnu karijeru Konstrakta započela je 2019. godine, pjesmama „ Žvake “ i „ Neam šamana “, koje prate izuzetno originalni i zanimljivi video spotovi. Ana Đurić poznata je prije svega kao članica grupe „Zemlja gruva“ koja je izbacila velik broj hitova kao što su „Najlepše želje“, „Đango“, „Nisam znala da sam ovo htela“ i mnoge druge. Zemlja gruva je bila i predgrupa na koncertu Amy Winehouse u Beogradu, a nastupali su i na EXIT festivalu u Novom Sadu. A zašto Konstrakta? Prema njezinim riječima, ovaj pseudonim znači „racionalno emocionalna“ i uklapa se u to što svoje rime stvara matematički i često konstruira nove riječi dok piše pjesme.

Svoje matematičke proračune Konstrakta genijalno pretače u tekstove, a povodom svog dolaska u Umag poručila je: „Jako mi je drago da baš na Sea Star Festivalu, festivalu koji je dio Exitove glazbene obitelji, i u Hrvatskoj imamo naš prvi nastup kao Konstrakta. Nadamo se da će nas more podržati u našoj daljnjoj karijeri!“ Sea Star je, uz Konstraktu, završio i svoj trap/hip hop i techno program. Uz ranije najavljene Iggy Azaleu, Senidah, Vojka V, Kuku$, Buntai i z++, u lagunu stiže superjaki regionalni gang kojeg čine Grše, Bore Balboa, 30Zona, Mimi Mercedez, Muha, Tam, Alokin, Rasheed i Trapless. Techno in paradise ekipu u Umagu će činiti headlineri Amelie Lens i Umek te Adiel, Brina Knauss, Farrago, Insolate, Tijana T, Alex Ranerro, Amor, Andrea Ljekaj, Borut Cvajner, Bronski, Herya, Makarun, Marcel, Marin Biočić, Soulfreq i Virgin Helena.

