Legendarna pjevačica bori se s misterioznom bolešću, njena sestra se slomila i objavila dirljivi status

Legendarna glazbenica Dolly Parton (79) nedavno je zbog problema sa zdravljem otkazala koncerte u Las Vegasu, a sada se njena mlađa sestra Freida Parton (68) oglasila na društvenim mrežama s dirljivom molbom. "Sinoć sam bila budna cijelu noć moleći se za svoju sestru Dolly. Mnogi od vas znaju da se u posljednje vrijeme ne osjeća najbolje. Istinski vjerujem u snagu molitve i osjetila sam poziv da zamolim cijeli svijet koji je voli da budu ratnici molitve i mole se sa mnom", napisala je, dodavši kako zna da će Dolly uz toliku podršku biti dobro.

Zabrinutost je, naime, počela tinjati još 28. rujna, kada je Dolly Parton osobno objavila da odgađa svoju rezidenciju "Dolly: Live in Las Vegas" u Caesars Palaceu. Šest rasprodanih koncerata, zakazanih za prosinac ove godine, prebačeno je za rujan 2026. zbog, kako je navela, "određenih zdravstvenih izazova". U svom prepoznatljivom duhovitom stilu, poručila je obožavateljima da je došlo vrijeme za njezin "pregled na 100.000 milja", odmah pojasnivši da se ne radi o "uobičajenom posjetu plastičnom kirurgu". Iako nije otkrila detalje, navela je da je liječnici savjetuju da mora obaviti "nekoliko zahvata" te da zbog toga neće moći pripremiti show kakav njezina publika zaslužuje. Odmah je umirila sve porukom: "Ne brinite da napuštam posao jer Bog još nije rekao da je vrijeme za kraj. Ali vjerujem da mi poručuje da malo usporim kako bih bila spremna za nove velike avanture sa svima vama."

Nakon što je njezina objava izazvala pravu pomutnju i lavinu nagađanja na internetu, Freida se ponovno javila kako bi smirila situaciju. Objasnila je da nije imala namjeru nikoga uplašiti niti učiniti da situacija zvuči "tako ozbiljno". "Želim nešto razjasniti. Dolly je samo malo lošije, a ja sam jednostavno zamolila za molitve jer čvrsto vjerujem u njihovu snagu. To nije bilo ništa više od mlađe sestre koja moli za svoju stariju sestru. Hvala svima što je podižete. Vaša ljubav zaista čini razliku", napisala je u novoj objavi. Iako je njezino pojašnjenje donijelo olakšanje, milijuni obožavatelja i dalje su na iglama, iščekujući nove vijesti o zdravlju svoje omiljene zvijezde.

Reakcije na društvenim mrežama pokazale su koliki je utjecaj Dolly Parton na ljude diljem svijeta. Poruke podrške stizale su sa svih kontinenata, a mnoge poznate osobe, poput Olivije Munn i Brandi Carlile, iskazale su joj ljubav. "Hvala ti na ovoj objavi, jer mislim da smo svi pomislili isto – nismo spremni za takav gubitak", napisao je jedan obožavatelj nakon Freidine umirujuće poruke. Drugi su dodali: "Cijeli svijet voli Dolly, pa smo svi zadržali dah kad smo čuli da joj nije dobro", i "Zaštitite ovu kraljicu pod svaku cijenu!". Komentari jasno pokazuju da je Dolly Parton puno više od glazbene zvijezde; ona je globalni simbol snage, dobrote i otpornosti, čije zdravlje brine milijune kao da je član njihove obitelji.

Ovo nije prvi put ove godine da je zdravlje spriječilo Dolly u njezinim planovima. Prošlog mjeseca bila je prisiljena otkazati dolazak na važan događaj u svom zabavnom parku Dollywood. U unaprijed snimljenoj video poruci otkrila je da se oporavlja od bubrežnih kamenaca koji su uzrokovali infekciju, zbog čega joj je liječnik strogo zabranio putovanje. Iako se i tada šalila na svoj račun, postalo je jasno da se legendarna pjevačica suočava s nizom zdravstvenih poteškoća. S bubrežnim kamencima borila se i 2015. godine, kada je uspješno operirana.

Ova godina za Dolly je obilježena i golemim osobnim gubitkom koji joj je ostavio, kako je sama rekla, "rupu u srcu". U ožujku je preminuo njezin suprug Carl Dean u 82. godini života, nakon više od 60 godina ljubavi. Njihov brak bio je jedan od najstabilnijih, ali i najmisterioznijih u svijetu showbiza. Carl, koji je vodio tvrtku za asfaltiranje, nije volio svjetla reflektora i nakon što je na početku njezine karijere prisustvovao jednom događaju, zakleo se da više nikada neće. "On nije odabrao ovaj svijet, odabrao je mene", često je govorila Dolly, koja je uvijek poštovala njegovu želju za privatnošću. Njihova ljubavna priča bila je inspiracija za mnoge njezine hitove, uključujući i legendarnu pjesmu "Jolene", koju je napisala nakon što se jedna bankarica počela otvoreno nabacivati njezinom suprugu. Priznala je da se teško nosi s njegovim odlaskom, ali da je tješi činjenica da je on sada "u miru" nakon što je dugo patio. Unatoč svim nedaćama, Dolly Parton ne pomišlja na mirovinu. Njezina radna etika i dalje je nezaustavljiva, a u pripremi su brojni projekti, uključujući njezine memoare "Star of the Show" i novi mjuzikl na Broadwayu.