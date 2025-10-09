Brodotrogir preuzima Debeljakov posao? Končar želi dovršiti tri ophodna broda za MORH

Bilo je samo pitanje trenutka kada će jedna od ugovornih strana, MORH ili Brodosplit, zatražiti raskid ugovora o gradnji pet jednakih obalno-ophodnih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice. Prvi je to početkom listopada ipak učinio vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak. Nakon toga raskid je potvrdio i ministar obrane Ivan Anušić, koji je izjavio kako su i oni namjeravali dići ruke od dovršetka tog posla gradnje u Brodosplitu, ali ih je Debeljak preduhitrio. Kada je na samom početku 2025. ipak MORH preuzeo drugi OOB Umag, pojavio se tračak nade da bi bio moguć dogovor oko dovršetka gradnje cijele serije.
Ekskluzivna nekretnina
FOTO Raskošni dvoetažni penthouse na Črnomercu prodaje se za 4 tisuće eura po kvadratu: Ima i privatni vrt
3
PREDIVAN PAR!
Naš bivši ministar sa suprugom je posvojio dvojicu sinova, iz prvog braka ima kćer, a zajedno su 20 godina
Video sadržaj
SEKS BOMBA!
FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka došla na posao, napali je u komentarima
VELIKA PRILIKA ZA UŠTEDU
Danko Končar nakon De(m)beljaka? To po onoj iz tave u vatru? I Lenac i Iskra imaju i znanje i ljude, riješili smo se muke s jednim kokošarom i drugi nam ne treba.