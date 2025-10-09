Naši Portali
ŠALJE PISMO NAMJERE VLADI I PANTOVČAKU

Brodotrogir preuzima Debeljakov posao? Končar želi dovršiti tri ophodna broda za MORH

Autori: Davor Ivanković, Marija Brnić/PD
09.10.2025.
u 19:46

Veliko je pitanje želi li MORH uopće i nastaviti gradnju i završetak preostala tri OOB-a, iako ministar Anušić još iskazuje tu namjeru. Nije da HRM-u ta tri patrolna broda ne bi trebala, nego je MORH sada usredotočen na nabavu i gradnju dviju korveta za HRM

Bilo je samo pitanje trenutka kada će jedna od ugovornih strana, MORH ili Brodosplit, zatražiti raskid ugovora o gradnji pet jednakih obalno-ophodnih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice. Prvi je to početkom listopada ipak učinio vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak. Nakon toga raskid je potvrdio i ministar obrane Ivan Anušić, koji je izjavio kako su i oni namjeravali dići ruke od dovršetka tog posla gradnje u Brodosplitu, ali ih je Debeljak preduhitrio. Kada je na samom početku 2025. ipak MORH preuzeo drugi OOB Umag, pojavio se tračak nade da bi bio moguć dogovor oko dovršetka gradnje cijele serije.

Danko Končar MORH Brodotrogir Brodosplit Tomislav Debeljak

Komentara 3

Pogledaj Sve
VS
vrbe.sadim
20:30 09.10.2025.

Danko Končar nakon De(m)beljaka? To po onoj iz tave u vatru? I Lenac i Iskra imaju i znanje i ljude, riješili smo se muke s jednim kokošarom i drugi nam ne treba.

KA
kamen3
20:25 09.10.2025.

Korvete su novi ugovor pri kojem će netko dobiti lijepu cifru u džep. Upitna je uopće potreba takvih brodova za HRM uz obilje otoka,nastanjenih i nenastanjenih na našoj obali.Što bi ti brodovi radili??Patrolirati između Visa,Hvara,Korčule,Lastova,Mljeta na jugu i da ne nabrajam srednji i sjeverni Jadran???Provizija je jedini "opravdani" motiv Slavonaca za zaštitu Jadrana.

