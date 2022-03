Srpska manekenka i glumica na Oscarima zasjenila puno poznatije hollywoodske zvijezde

Srpska manekenka i glumica Nina Seničar (36) prošetala je crvenim tepihom ovogodišnje dodjele Oscara i sve ostavila bez teksta.

Nina je stigla u pratnji američkog glumca Jaya Ellisa odjevena u haljinu Dolce & Gabbane i izgledom zasjenila neke puno poznatije glumice.

Seničar se dosad između ostalog pojavila i u serijama "Protuudar", "Better Things" i "Urgentni centar", a ove godine igra u seriji "The Downside of Bliss" s glumcima Ericom Robertsom i Billyjem Zaneom koji su u glavnim ulogama.

Inače, karijeru je počela na talijanskoj televiziji, a 2006. bila je u vezi s Erosom Ramazzottijem, s kojim je nakon prekida ostala u dobrim odnosima. Nina i Jay u vezi su od 2015., ali su je potvrdili tek 2017. godine. Zajedno imaju kćer Noru Grace koju su dobili u studenom 2019. godine.

