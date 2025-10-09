FOTO Nives Celzijus promijenila imidž! Ovaj detalj na njoj nitko nije očekivao: 'Najljepša ženo'

Influencerica, pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus još je jednom uspjela uzburkati duhove na društvenim mrežama, dokazavši da je istinska majstorica transformacije i kraljica medijske pozornosti. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, zanosna Nives predstavila je jedno sasvim novo lice, promjenu koja je toliko suptilna, a opet toliko upečatljiva da su njezini brojni pratitelji ostali bez daha.

Nives je ponovno pokazala kako se s lakoćom poigrava sa svojim izgledom, ostajući uvijek svoja, ali i neprestano nova i uzbudljiva. Na seriji fotografija koje odišu toplinom i romantikom kasnog poslijepodneva, Nives pozira u idiličnom, zelenom okruženju, okupana zlatnim zrakama sunca. Odjevena u elegantnu haljinu lepršavog materijala s crno-bijelim uzorkom i decentnim volanima, izgledala je poput prave moderne muze. Njezina duga, bujna kosa stilizirana je u blage, glamurozne valove koji joj nježno padaju preko ramena, dok joj je lice naglašeno besprijekornim make-upom koji ističe njezine pune usne i savršene crte lica. Svaka fotografija iz serije priča svoju priču – na jednoj zamišljeno gleda u daljinu, na drugoj zavodljivo pozira oslonjena na ruku, dok na trećoj upućuje direktan, gotovo hipnotizirajući pogled u kameru. No, upravo je taj pogled ono što je izazvalo pravu pomutnju među njezinim obožavateljima.

"Neka druga ja!!! (s lećama u boji) Pišite mi dojmove...", napisala je Nives u opisu objave, otkrivši tajnu svoje drastične, a opet tako profinjene promjene. Naime, Nives je svoje prepoznatljive tamne oči zamijenila svijetlim lećama, vjerojatno u nijansi lješnjaka što je njezinom pogledu dalo potpuno novu dubinu i mističnost. Ovaj mali detalj u potpunosti je promijenio cjelokupni dojam, učinivši je istovremeno nježnijom i još intrigantnijom.

Reakcije, naravno, nisu izostale. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se redali jedan za drugim, gotovo isključivo u superlativima. Obožavatelji su bili apsolutno oduševljeni. "Najljepša ženo", "Prezgodna ko uvijek", "Kraljica ljepotica", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Nives je i nedavno na Instagramu izazvala je lavinu reakcija i još jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica. U seriji fotografija, Nives je pokazala svoje zanosne obline u ljetnom izdanju, a kratak i jasan opis "Samo prirodno!" samo je dodatno potaknuo maštu njezinih vjernih pratitelja.

Na fotografijama vidimo Nives kako pozira na prostranom balkonu s kojeg puca spektakularan pogled na Kvarnerski zaljev i Rijeku. Sunčan dan i vedro plavo nebo stvorili su savršenu kulisu za ovu atraktivnu fotogaleriju. Odjevena u minijaturne, poderane traper hlačice koje su u prvi plan stavile njezine duge, vitke noge i zavidno oblikovanu stražnjicu, te šarenu bluzu ležernog kroja, Nives je zračila samopouzdanjem i seksepilom. Kosu je svezala u visoki rep, a lice okrenula prema suncu, upijajući svaku zraku i pokazujući pritom svoju prirodnu ljepotu, na što se vjerojatno i odnosi njezin opis. Svaka poza je pomno odabrana kako bi istaknula njezine najjače atribute, a staklena ograda balkona poslužila je kao savršen rekvizit, dodajući fotografijama dozu modernosti i glamura.

Kao što se i moglo očekivati, objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a komentari su se samo nizali. Njezini obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, slaveći njezin izgled i energiju. "Imaš sexy noge", "Nives najbolja si zena", "Lijepa naša Nives", "Niveska kao mustangov motor od 6 cilindara", samo su neki od komentara koji svjedoče o oduševljenju koje je izazvala. Jasno je da Nives ima vojsku obožavatelja koji s nestrpljenjem prate svaki njezin korak i uvijek je spremni obasuti pozitivnim porukama.