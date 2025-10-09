Jezivo upozorenje širi se društvenim mrežama: 'Nećemo ispaliti prvi hitac, ali nikada nećemo dopustiti drugi'

Victor Gao, potpredsjednik Centra za Kinu i globalizaciju (CCG), izazvao je pažnju svjetske javnosti navodnim oštrim izjavama o kineskim nuklearnim sposobnostima, koje su se proširile društvenim mrežama. Prema pakistanskom mediju Observer Diplomat (OD), Gao je izjavio da Kina "neće ispaliti prvi metak, ali nikada neće dopustiti drugi", naglašavajući obrambenu politiku zemlje. Ove izjave, koje su prevedene na engleski i objavljene na Instagramu, nisu neovisno potvrđene od vodećih zapadnih medija, poput Expressa, što ostavlja prostor za skepticizam o točnosti prijevoda i konteksta. Gaove izjave došle su uoči velike vojne parade 3. rujna 2025., kojom je Kina obilježila 80. godišnjicu predaje Japana u Drugom svjetskom ratu. Prema Observer Diplomatu, Gao je spomenuo napredno oružje, uključujući projektil navodno sposoban nositi 60 nuklearnih bojevih glava i jednu hidrogensku bombu, te pogoditi bilo koju metu na svijetu za manje od 20 minuta bez mogućnosti presretanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da tvrdnja o "60 bojevih glava" može biti pretjerana, jer procjene (npr. SIPRI ili Pentagon) sugeriraju da Kina posjeduje oko 500 nuklearnih glava, s fokusom na kvalitetu i osiguravanje drugog udara.

U razgovoru za Sky News prije parade, Gao je izjavio da će Kina prikazati "najbolje oružje svih vremena", uključujući dronove i robotiku, dodajući da kineski arsenal "promiče mir" i da se "nijedna zemlja ne smije usuditi nametnuti rat Kini". Ove tvrdnje, iako retorički snažne, nisu detaljno verificirane u pogledu tehničkih specifikacija oružja. Izjave dolaze u vrijeme eskalacije globalnih napetosti. Gaov komentar, kako prenosi Observer Diplomat, usklađen je s kineskom politikom "no-first-use" (NFU), prema kojoj Kina nikada neće prva upotrijebiti nuklearno oružje niti prijetiti njime nenuklearnim državama ili zonama bez nuklearnog oružja. Ova politika razlikuje Kinu od drugih nuklearnih sila, iako njezina sposobnost "drugog udara" ostaje ključni element odvraćanja, piše Express.

Prema BBC-ju, Gao je veteran lojalist Komunističke partije Kine, poznat po ulozi glasnogovornika kineskih stavova u međunarodnim medijima. Iako nije službeni predstavnik vlade, njegove izjave često odražavaju ton Pekinga. Njegova retorika, iako dramatična, uklapa se u širi narativ Kine o jačanju obrambenih sposobnosti u svijetu sve veće nesigurnosti. Iako Gaove izjave privlače pozornost, važno je pristupiti im s oprezom dok ne budu neovisno potvrđene.