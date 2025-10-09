FOTO Pogledajte tko sve od poznatih prati utakmicu Hrvatske iz VIP lože
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Pragu igra ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon četiri kola i savršenog učinka, Hrvatska se nalazi na vrhu skupine i ima priliku potvrditi status glavnog favorita za prvo mjesto.
Susret protiv Češke, jedinog ozbiljnog konkurenta, mogao bi odrediti put prema izravnom plasmanu na SP, budući da samo pobjednici skupina idu direktno, dok drugoplasirane momčadi čekaju dodatne kvalifikacije.
Osim nogometnog uzbuđenja, pažnju je privukla i VIP tribina na stadionu u Pragu, gdje su viđena poznata lica iz hrvatskog nogometa – među njima je predsjednik HNS-a Marijan Kustić, dužnosnici Tomislav Svetina, Ante Kulušić, Dubravko Galović i Božidar Šikić, kao i trener Branko Ivanković