Naš bivši ministar sa suprugom je posvojio dvojicu sinova, iz prvog braka ima kćer, a zajedno su 20 godina

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava, 65-godišnji Mirando Mrsić, nedavno je viđen na jednom gala događaju u društvu svoje supruge Dijane Sucbah-Mrsić. Ovaj par, koji je u braku više od 20 godina, već je nekoliko puta privukao pažnju medija, koji su detaljno pratili njihov ljubavni odnos. Njihova ljubavna priča, koja je započela prije više od dva desetljeća, počela je sasvim slučajnim susretom, no ubrzo je postala duboka i trajna, obilježena zajedničkom željom da pomognu pacijentima koji se bore za život. Mrsić, nekadašnji vrhunski internist hematolog, i Dijana su, prema vlastitim riječima, vrlo brzo osjetili da dijele slične vrijednosti i strast za pomaganjem drugima, što je dodatno zbližilo njihove živote.

Par je svoju ljubavnu priču okrunio vjenčanjem na jednom od najljepših i najmirnijih mjesta u Hrvatskoj – na otoku Svete Marije, smještenom u srcu Nacionalnog parka Mljet. Ovaj otok, prepun prirodnih ljepota i mira, postao je njihov drugi dom, a i danas, više od dva desetljeća nakon što su se vjenčali, Mrsić i njegova supruga ljetuju na Mljetu, gdje uživaju u tišini i prirodnom okruženju koje im je oduvijek bilo blisko.

Oboje, kako to obično biva u životima mnogih, imaju i prethodne brakove iza sebe. Mirando iz prvog braka ima kćer Faniku, dok je s Dijanom još jednom prošao put do roditeljstva te su usvojili dva sina – Luku i Leona, čime su dodatno učvrstili svoju obiteljsku povezanost. Ovaj drugi brak označava njihovu zajedničku sreću, stabilnost i ljubav prema djeci, koje su za njih najvažniji segment života.

Obitelj Mrsić živi u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni, gdje su se nastanili u kući vrijednoj gotovo pet milijuna kuna prema tadašnjim procjenama. Osim toga, Mirando posjeduje polovicu kuće u Podgori te zemljište s vrtom, što dodatno odražava njegovu stabilnost i imanje. U svojoj imovinskoj kartici, koju je prijavio 2011. godine, Mirando je naveo kako je kao internist primao plaću od 11 tisuća kuna, dok njegova supruga Dijana posjedovala dionice u uglednim tvrtkama poput Kraša i Solpharma, a ušteđevinu od 100 tisuća eura, kako je prenio Večernji list.

Mirando Mrsić i Dijana Sucbah-Mrsić primjer su skladnog i stabilnog para, koji unatoč svim izazovima, uspješno balansira privatni i profesionalni život, neprestano podržavajući jedno drugo u svim životnim fazama. Iako su prošli kroz mnoge osobne i profesionalne izazove, njihov odnos ostao je čvrst, a njihova ljubav prema obitelji i pomaganju drugima neizmjerna.