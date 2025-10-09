Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PREDIVAN PAR!

Naš bivši ministar sa suprugom je posvojio dvojicu sinova, iz prvog braka ima kćer, a zajedno su 20 godina

Zagreb: Proslava 25 godina Nove TV
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 16:32

Oboje, kako to obično biva u životima mnogih, imaju i prethodne brakove iza sebe. Mirando iz prvog braka ima kćer Faniku, dok je s Dijanom još jednom prošao put do roditeljstva te su usvojili dva sina – Luku i Leona.

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava, 65-godišnji Mirando Mrsić, nedavno je viđen na jednom gala događaju u društvu svoje supruge Dijane Sucbah-Mrsić. Ovaj par, koji je u braku više od 20 godina, već je nekoliko puta privukao pažnju medija, koji su detaljno pratili njihov ljubavni odnos. Njihova ljubavna priča, koja je započela prije više od dva desetljeća, počela je sasvim slučajnim susretom, no ubrzo je postala duboka i trajna, obilježena zajedničkom željom da pomognu pacijentima koji se bore za život. Mrsić, nekadašnji vrhunski internist hematolog, i Dijana su, prema vlastitim riječima, vrlo brzo osjetili da dijele slične vrijednosti i strast za pomaganjem drugima, što je dodatno zbližilo njihove živote.

Par je svoju ljubavnu priču okrunio vjenčanjem na jednom od najljepših i najmirnijih mjesta u Hrvatskoj – na otoku Svete Marije, smještenom u srcu Nacionalnog parka Mljet. Ovaj otok, prepun prirodnih ljepota i mira, postao je njihov drugi dom, a i danas, više od dva desetljeća nakon što su se vjenčali, Mrsić i njegova supruga ljetuju na Mljetu, gdje uživaju u tišini i prirodnom okruženju koje im je oduvijek bilo blisko.

Oboje, kako to obično biva u životima mnogih, imaju i prethodne brakove iza sebe. Mirando iz prvog braka ima kćer Faniku, dok je s Dijanom još jednom prošao put do roditeljstva te su usvojili dva sina – Luku i Leona, čime su dodatno učvrstili svoju obiteljsku povezanost. Ovaj drugi brak označava njihovu zajedničku sreću, stabilnost i ljubav prema djeci, koje su za njih najvažniji segment života.

FOTO Baby Lasagna napravio drastičnu promjenu imidža! Evo kako izgleda s dugom rozom kosom
Zagreb: Proslava 25 godina Nove TV
1/15

Obitelj Mrsić živi u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni, gdje su se nastanili u kući vrijednoj gotovo pet milijuna kuna prema tadašnjim procjenama. Osim toga, Mirando posjeduje polovicu kuće u Podgori te zemljište s vrtom, što dodatno odražava njegovu stabilnost i imanje. U svojoj imovinskoj kartici, koju je prijavio 2011. godine, Mirando je naveo kako je kao internist primao plaću od 11 tisuća kuna, dok njegova supruga Dijana posjedovala dionice u uglednim tvrtkama poput Kraša i Solpharma, a ušteđevinu od 100 tisuća eura, kako je prenio Večernji list.

Mirando Mrsić i Dijana Sucbah-Mrsić primjer su skladnog i stabilnog para, koji unatoč svim izazovima, uspješno balansira privatni i profesionalni život, neprestano podržavajući jedno drugo u svim životnim fazama. Iako su prošli kroz mnoge osobne i profesionalne izazove, njihov odnos ostao je čvrst, a njihova ljubav prema obitelji i pomaganju drugima neizmjerna.

Petar Grašo napravio potez kakav bi se malo tko usudio, a sve zbog Halida Bešlića!
Zagreb: Proslava 25 godina Nove TV
1/22

Ključne riječi
Dijana Sucbah-Mrsić političar ministar supruga Mirando Mrsić showbiz

Komentara 6

Pogledaj Sve
DO
Dokurcoje
20:03 09.10.2025.

smrad yugokomunistički

Avatar Svirko
Svirko
21:06 09.10.2025.

Smrad odvratni komunjarski...

KA
kacavida
19:04 09.10.2025.

Ima li išta što na sebi gospođa nije operirala?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Domu mom
Video sadržaj
DOMOLJUBNI SPETAKL

U iščekivanju domoljubnog spektakla: zadnje ulaznice u prodaji za subotnji koncert Domu mom u zagrebačkoj Areni

Emocija, pjesma i zahvalnost onima koji čuvaju našu zemlju ispunit će Arenu do posljednjeg mjesta. A ima li boljih izvođača za ovu večer punu ponosa i domoljubnog zanosa od Miroslava Škore, Mate Bulića i Josipa Ivančića, koji će predvoditi glazbeni spektakl što već sada obećava nezaboravan doživljaj za sve posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva

Učitaj još