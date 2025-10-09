Naši Portali
U 88. GODINI

Preminuo poznati karakterni glumac: 'Držala sam ga za ruku, rekla sam mu da je u redu da ode'

Ron Dean
Foto: Promo
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 15:00

Tijekom karijere koja je trajala više od četiri desetljeća, Ron Dean postao je sinonim za uloge čikaških policajaca, detektiva i čvrstih autoriteta, a njegov lik postao je neizostavan dio filmske slike Chicaga

Preminuo je cijenjeni karakterni glumac Ron Dean, a tužnu vijest potvrdila je njegova partnerica s kojom je proveo 40 godina, Maggie Neff. Dean je umro u nedjelju u bolnici u svom rodnom Chicagu u 88. godini života, nakon duge i teške bolesti. Neff je za medije podijelila dirljive detalje njegovih posljednjih trenutaka, opisujući kako se glumac borio do samog kraja kako bi se oprostio od svojih najmilijih. "Preminuo je točno u 16 sati, nakon što su se njegove voljene sestre oprostile od njega. Držao se kao ratnik kako bi se pozdravio sa svojim sestricama. Tada smo ostali sami, držala sam ga za ruku u svom naručju, a on mi je vjerovao kad sam mu rekla da je u redu da ode. Kakva čast!", izjavila je za TMZ.

Tijekom karijere koja je trajala više od četiri desetljeća, Ron Dean postao je sinonim za uloge čikaških policajaca, detektiva i čvrstih autoriteta, a njegov lik postao je neizostavan dio filmske slike Chicaga. Obožavatelji su se na društvenim mrežama oprostili od njega, a jedan od komentara najbolje sažima njegovu ostavštinu: "Bio je čikaški policajac u svakom filmu koji je uključivao čikaške policajce gotovo 40 godina." Njegov bliski prijatelj i redatelj Andrew Davis, koji ga je angažirao u čak sedam svojih filmova, opisao ga je kao esenciju lokalnog talenta. "Ron Dean bio je moj dragi prijatelj i ogroman glumac. On je bio suština onoga što je čikaški talent predstavljao. Nakon vrlo problematične mladosti, Ron je preokrenuo svoj život i ostvario prekrasnu karijeru kao voljeno, pristojno ljudsko biće i cijenjeni talent", izjavio je Davis za Deadline.

Ron Dean
1/18

Njegova filmografija prepuna je kultnih naslova i suradnji s najvećim holivudskim imenima. Jedna od njegovih prvih zapaženih uloga bila je ona detektiva u filmu "Riskantan posao" (1983.) uz mladog Toma Cruisea, s kojim je kasnije surađivao još dvaput, u Scorseseovom filmu "Boja novca" (1986.) i hitu "Koktel" (1988.), gdje je glumio Cruiseovog ujaka. Ipak, mnogi ga najviše pamte kao strogog oca sportaša Andyja Clarka (Emilio Estevez) u kultnom klasiku Johna Hughesa "Klub ranoranilaca" (The Breakfast Club, 1985.), ulozi koju su obožavatelji opisali kao "nezaboravnu i jedinstvenu". Dean je ostavio trag i u blockbusterima kao što su "Bjegunac" (1993.), gdje je kao detektiv Kelly ispitivao Harrisona Forda, te kao korumpirani policajac Michael Wuertz u Nolanovom milijardu dolara vrijednom hitu "Vitez tame" (2008.).

Suradnja s redateljem Andrewom Davisom bila je posebno plodna, a uključivala je filmove poput "Zakon šutnje", "Iznad zakona", "Čuvar" i "Lančana reakcija". Davis se prisjetio snimanja filma "Bjegunac" i scene ispitivanja koja je duboko dirnula glavnog glumca. "Scena ispitivanja s Ronom Deanom i Joeom Kosalom duboko je potresla Harrisona Forda. Kada smo Harrisonu prvi put prikazali film, shvativši da smo uhvatili empatiju publike prema potpuno potresenom dr. Kimbleu, nagnuo se i poljubio me. To je bilo moguće zbog sjajne izvedbe Harrisona, ali i zbog grubog, ciničnog i nepravednog tretmana ovih čikaških policajaca", ispričao je Davis, ističući Deanov doprinos autentičnosti scene.

Iako je na platnu često djelovao grubo, privatno je Ron Dean bio iznimno cijenjen i voljen zbog svoje prizemnosti i topline. Rođen 15. kolovoza 1938. u Chicagu, Dean je, prema riječima prijatelja, uspio preokrenuti težak životni početak u uspješnu i poštovanu karijeru. Njegova partnerica Maggie Neff opisala ga je kao izvanredno ljudsko biće. "Teško je dočarati koliko je Ron bio izvanredan. Jedna glamurozna prijateljica jednom mi je rekla da bi radije pojela hot dog s Ronom Deanom nego otišla na otmjenu večeru s nekim bogatašem. Uvijek sam se osjećala isto", rekla je. U izjavi za časopis People opisala je njihovu vezu kao vezu "srodnih duša" čija je povezanost bila "trenutna i trajala je gotovo četiri desetljeća". Dramaturginja Vicki Quade, njegova susjeda, podijelila je simpatičnu anegdotu o njemu, prisjećajući se kako je u svom parkirnom mjestu držao divovski pedicab, za slučaj da se poželi provozati. "Kakav lik!", napisala je.

Osim impresivne filmske karijere, Dean je bio iznimno aktivan i na televiziji. Njegovo ime nalazi se na odjavnim špicama brojnih popularnih serija kao što su "Zakon i red", "Hitna služba", "Frasier", "Zapadno krilo", "CSI: Istraga na mjestu zločina" i "Njujorški plavci". U seriji "Frasier" imao je zapaženu sporednu ulogu Franka Collinsa, policajca i prijatelja u pokeru oca glavnog lika, Martina Cranea. Njegov posljednji glumački angažman bio je 2016. godine, simbolično, u seriji "Chicago P.D.". Deanova strast prema glumi nije bila ograničena samo na ekran; bio je aktivan i na čikaškim kazališnim daskama. Godine 1996. nominiran je za prestižnu nagradu Joseph Jefferson za sporednu mušku ulogu u predstavi u slavnom Steppenwolf Theatre Company. Godine 2013. podijelio je nagradu za najbolji glumački ansambl na Chicago Comedy Film Festivalu za film "One Small Hitch".

Emotivni trenuci u Sarajevu: sin Halida Bešlića i tisuće građana oprostili se od legendarnog pjevača
