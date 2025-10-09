FOTO Prizor s aerodroma u Banja Luci nasmijao mnoge: Ovakvo nešto vidiš samo na Balkanu

Čini se da na internetu rijetko što može iznenaditi , memeovi, fotke iz svih kutaka svijeta, smiješne nesreće i bizarni trenuci. No, svaki put kada pomislite da ste vidjeli sve, pojavljuje se nešto što vas natjera da se naglas nasmijete.

Tako je nedavno profil Squatting Slavs In Tracksuits, poznat po dijeljenju upečatljivih scena s prostora istočne Europe, objavio fotografiju s aerodroma u Banja Luci. Na prvu, činilo bi se da je riječ o običnoj fotografiji, putnici čekaju u redu za ukrcaj, ništa neobično.

No, pažljiviji pogled otkriva pravi dragulj: u pozadini stoji… traktor. Da, običan traktor, koji obavlja posao radnog vozila aerodroma. Moderan aerodromski kamion? Nema ga. Sva čarolija ove fotografije leži u jednostavnosti: jedan višenamjenski traktor rješava sve – snijeg, prtljagu, održavanje aerodroma, a kad nije na dužnosti, ide na polje. Jedan korisnik je to mudro sažeo: "Višenamjenski. Pametno. Za snijeg, za prtljagu, za održavanje zračne luke. A kad nije na dužnosti, za poljoprivredne poslove. I sve to može traktor vrijedan 1000 eura."