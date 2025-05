UŽIVO Miriana Conte ponosno ističe svoju homoseksualnost, a pjesmom je izazvala kontroverze

21:50 Malteška predstavnica Miriana Conte nastupa s pjesmom "Serving", koja je izazvala kontroverze zbog svog izvornog naziva. Naime, nakon pritiska EBU-a i BBC-a, pjesma je preimenovana iz "Kant" (malteški za "Pjevati") zbog sličnosti s vulgarnim engleskim izrazom. Kant na malteškom znači pjevanje, ali u engleskom jeziku ima vulgarnu konotaciju i zbog toga je EBU donio ovu odluku. Posljedično, Miriana je morala promijeniti i dio stihova. Osim toga, Conte je gej i ima djevojku.

21:46 Četveročlani bend Katarsis, koji u pjesmi "Tavo akys" govore o emocionalnoj boli, možda su alt-pop i indie bogovi u Litvi, ali njihovi eurovizijski heroji su nitko drugi nego švedske legende ABBA. Prošle godine izašao je njihov prvi EP, Dausos, koji je Katarsisima omogućio da dodatno pomaknu umjetničke granice. Zadnji visoko rangirani nastup Litve je bio 2006. godine.

21:41 Osma po redu, Grkinja Klavdia, potomkinja je pontskih Grka i izvodi emotivnu baladu "Asteromata". Pjesma je inspirirana sudbinom njezinih predaka koji su bježali pred turskim vlastima, a priču joj je prenijela baka, svjedokinja tih događaja. Klavdia Papadopoulou ili Klavdia je rano u svojoj karijeri dostigla finale the Voice-a gdje joj je mentorica bila Helena Paparizou, pobjednica Eurovizije.

21:37 Tri članice grupe Remember Monday predstavljaju Ujedinjeno Kraljevstvo, jednu od zemalja s izravnim plasmanom u finale. Ova je pop grupa na snazi od 2013. godine, ali pravu pažnju javnosti su zavrijedile 2019. na The Voice-u kada im je mentorica bila legendarna Jennifer Hudson. Popularne su na TikTok-u tako što su počele objavljivati videe pjevanja na parkiralištima koji se neočekivano postali viralni.

21:29 JJ, Austrijsko-Filipinski pjevač, kombinira operu i dubstep u pjesmi "Wasted Love", slijedeći trag prošlogodišnjeg švicarskog natjecatelja Nema. Za nastup u Baselu pripremio je iznenađenje - uključivanje broda u scenografiju. JJ inače nastupa u Bečkoj operi i studira klasičnu glazbu, ali je uzeo pauzu kako bi Austriju predstavio na ovogodišnjoj Euroviziji. Jedan je od najvećih favorita natjecanja.

21:25 Peti po redu na pozornici u Baselu armenski je predstavnik PARG s pjesmom "Survivor", u kojoj progovara o otpornosti i nepokolebljivosti pri suočavanju sa životnim izazovima. PARG ili u proširenoj verziji, Pargev Vardanian, rođen je na selu Hayravank na istoku Armenije, a ljubav za glazbu je otkrio kao djete u crkvenom zboru. Vardanian voli i raditi obrade eurovizijskih pjesama - stvorio je i akustičnu i elektro-beat verziju pjesme "Snap" Rose Linn. Iako je Rosina pjesma završila na 20. mjestu za Armeniju 2022., postala je najslušanija nepobjednička pjesma na Eurosongu ikada, s više od milijardu streamova.

21:20 Latvijski sastav Tautumeitas donosi dašak etno i baltičke mistike s pjesmom "Bur man laimi", što u prijevodu na hrvatski znači "Prizovi mi sreću", a nosi snažnu poruku o unutarnjoj snazi i samospoznaji. Ova etno-folk grupa u intervjuima mnogo govori o svojoj povezanosti sa svijetom prirode, pa ne čudi kada čujemo da su svih šest članica predane ljubiteljice životinja. Imaju mnogo, mnogo kućnih ljubimaca, uključujući mačke, pse, patke i ovce. I ne samo nekoliko ovaca – imaju ih 150.

21:15 Norveška pjevačica Emmy, neobičan izbor za irsku predstavnicu, donosi energičnu "Laika Party". Punog imena Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, ova 24-godišnjakinja odrasla je u malom mjestu i prva glazbena iskustva su joj bila pjevanje u zboru. Emmy izlazi na pozornicu u drugom polufinalu sa svojim bratom Erlendom, ali oni nisu jedina braća i sestre koji sudjeluju na Euroviziji ove godine – imamo i brata i sestru koji predstavljaju Njemačku, dvije sestre iz Latvije i dva brata iz Portugala i Islanda.

21:11 Nekoliko je izvođača na Euroviziji 2025. koji su već nastupali na pozornici, a jedna od njih je Nina Žižić iz Crne Gore. Još 2013. predstavljala je Crnu Goru u Malmöu uz hip-hop duo Who See koji su izveli pjesmu Igranka. Nije se kvalificirala u finale. Nakon 12-godišnje pauze, Nina se vratila na eurovizijsku pozornicu s baladom "Dobrodošli". Zanimljivo, u natjecanju Montesong Nina Žižić je sa svojom pjesmom osvojila samo drugo mjesto, no bend Neonoen koji je osvojio prvo mjesto s pjesmom “Clickbait” se povukao iz natjecanja jer su prekrišili pravilo da se prijaviti pjesmu smije samo jednom.

21:07 Drugo polufinale otvorio je australski predstavnik Go-Jo s pjesmom "Milkshake Man". Go-Jo ili Marty Zambotto je australski glazbenik koji je djetinjstvo proveo u ruralnoj Australiji, a sada živi u nešto luksuznijem Sydneyu. Svojim nastupima, sviranjem gitare dok se vozi na jednom kotaču, sakupio je preko 1.4 milijuna pratitelja na različitim platformama. Posljednjih dana u Švicarskom Baselu na TikTok platformi šaljivim videima dijeli svoj svakodnevni život i život drugih sudionika Eurovizije. Prije dvije godine je bio 9. najslušaniji glazbenik u svojoj državi, a turneja mu je sezala preko četiri kontinenta. Inače, Go-Jo je strastveni zagovornik… brokule. Obožava ovo povrće i jede ga sirovog, a poznat je po tome da ga dijeli prolaznicima kad putuje po Australiji.

21:00 U švicarskom Baselu, točnije u Areni St. Jakobshalle počela je druga polufinalna večer 69. izdanja Eurosonga! Nažalost, naš predstavnik Marko Bošnjak nije uspio izboriti subotnje finale. Glasanje će biti otvoreno nakon što svi predstavnici završe svoje nastupe. Voditeljice Hazel Brugger i Sandra Studer pozdravile su prepunu Arenu i zaželjele sreću svim natjecateljima.

20:15 Uskoro počinje drugo polufinale 69. izdanja Eurosonga, koji se ove godine održava u švicarskom Baselu, u Areni St. Jakobshalle. Prva polufinalna večer održala se u utorak, 13. svibnja, a nakon što doznamo i posljednjih deset finalista, u subotu 17. svibnja očekuje nas veliko finale koje svi s nestršljenjem iščekujemo. Nažalost, naš predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake" nije uspio proći u veliku završnicu.

Ove godine za pobjedu se bore predstavnici 37 zemalja, uključujući i našeg 21-godišnjeg Bošnjaka. Slogan natjecanja je “Unity Shapes Love” (Jedinstvo oblikuje ljubav), a voditeljice su Hazel Brugger i Sandra Studer, kojima će se u finalu pridružiti Michelle Hunziker. Kao gosti najavljeni su i prošlogodišnji favoriti Baby Lasagna i Käärijä, koji će izvesti zajednički duet "Eurodab". Također, direktno večeras prolazi Ujedinjeno Kraljevstvo s pjesmom "What The Hell Just Happened" grupe Remember Monday, Francuska s pjesmom "Maman" glazbenice i glumice Louane te Njemačka s pjesmom "Baller u izvedbi dua Abor & Tynna. Naime, članice "Big 5" prolaze direktno u finale, a to su - Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija.