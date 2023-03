Upoznajte novih 11 farmera koji kreću u potragu za srodnom dušom

Ekipa najdugovječnijeg reality showa u Hrvatskoj "Ljubav je na selu" ponovno kreće na emotivno, ali i zabavno putovanje kroz čitavu Hrvatsku kako bi spojila usamljena srca. Novih 11 svestranih i zanimljivih farmera predstavit će se gledateljima te ispričati svoje životne priče, ljubavna iskustva i želje te otvoriti vrata svojih imanja, a sve to kako bi pronašli svoju srodnu dušu, osobu s kojom će dijeliti i dobro i zlo. Ovo su svi farmeri:

IVAN DAMIJANIĆ (24)

Ivan živi u Žminju, a u emisiju se odlučio prijaviti na nagovor svog prijatelja, ujedno i šefa. Ovaj najmlađi farmer 15. sezone živi svoj dječački san - radi na bageru. Živi s mamom, tatom i sestrom, a na svom imanju imaju svinje, krave, kokoši, vinograd te vrt. Uživa u životu na selu te ističe kako ga nikad ne bi napustio. Za sebe kaže da je veseo, uvijek spreman za druženje, ali ponekad i tvrdoglav. Ističe da je jako romantičan tip, a nikad nije volio kratke veze i avanture za jednu noć. Imao je vezu od četiri godine i bio je zaručen, ali je došlo do prekida pa je djevojku odlučio pronaći putem emisije. Ivanu je najbitnije da je djevojka kulturna, iskrena, društvena, može biti i rastavljena, a preferira brinete. U budućnosti bi se volio oženiti, imati djecu te zajedno s njima uživati u životu. ''Nisam se odavno zaljubio. Ja volim sa srcem, ni s čim drugim'', poručuje mladi farmer.

DRAGOLJUB KOSTIĆ (66)

Dragoljub dolazi iz Čehovca kod Preloga i u mirovini je, a u svoje slobodno vrijeme vozi školski autobus i radi u svom voćnjaku u kojem uzgaja kruške, jabuke, trešnje, višnje i aronije, ali i cvijeće. Skoro 30 godina je radio u međunarodnom transportu i proputovao gotovo cijeli svijet, a nekad je letio i zmajem. Voli se šaliti, zabavan je, komunikativan, iskren i dosta tolerantan, a iza sebe ima dva braka i dvije kćeri. A iako umirovljeničke dane provodi u idili svog imanja i bez stresa, najveći ''neprijatelj'' mu je samoća. U emisiju se prijavio kako bi pronašao ženu svojih godina s kojom bi se mogao, kako kaže, sve dogovoriti, i kojoj je spreman ostaviti i mirovinu i kuću. Od buduće partnerice očekuje da je iskrena, elokventna, tolerantna te da nije svadljiva, a nikad ne bi mogao prihvatiti osobu koja gleda samo vlastite interese i novac.

ZVONKO ŠANTALAB (56)

Zvonko dolazi iz Buzina, no rodom je iz Slavonije, a po struci je inženjer agronomije. Gledateljima je već jako dobro poznat iz 13. sezone emisije kada je bio jedan od kandidata na farmi Raseme Vladetić, no iako ga je odabrala i za odlazak na romantično putovanje, svoju sreću skupa ipak nisu pronašli. Zvonko trenutno ima svoj OPG na kojem sadi povrće i brine o voćnjaku i veliki je radoholičar. U slobodno vrijeme igra košarku i nogomet s prijateljima, planinari, ide u šetnje prirodom, a za sebe kaže da je 'dobar kao kruh' dok ga netko ne razljuti, šarmantan je, komunikativan i zabavan. Bio je u braku, no kako kaže, rastali su se jer su bili različitih karaktera, a nakon toga je imao nekoliko veza, uglavnom kraćih. Ove sezone se odlučio prijaviti u emisiju kako bi upoznao potencijalnu ženu s kojom bi proveo ostatak života. Bitno mu je da odabranica njegovog srca bude sličnog razmišljanja kao i on, vitka, visoka, vedra i vesela, i do sedam godina mlađa od njega. ''Slobodan sam kao ptica i poletio bih u visine. Želim si naći ženu s kojom bih proveo život'', poručuje damama samouvjereni Zvonko.

HRVOJE ŠPOLJAREC (34)

Hrvoje trenutno radi kao kuhar, dolazi iz Zagreba, a od djetinjstva svoje vikende provodi na farmi kod tete u Farkaševcu gdje ima čak 22 konja, magarca, vrt s povrćem, zemlju s djetelinom i bavi se uzgojem bio gnojiva za uzgoj kalifornijskih glista. Nakon smrti oba roditelja i smrti tetina supruga, njih su se dvoje još više povezali, a velika zajednička ljubav im je briga o konjima. Za sebe kaže da je komunikativan, normalan, šaljiv i društven, ali ponekad i tvrdoglav. Imao je dosad dvije duže ljubavne veze, a u emisiju se odlučio prijaviti da upozna nove ljude, a možda i svoju srodnu dušu. Volio bi da njegova buduća djevojka ne bude starija od 45 godina, da je komunikativna, opuštena i otvorena, a prednost imaju temperamentne Dalmatinke. ''Došlo je pravo vrijeme da nekog upoznam, spreman sam osnovati obitelj'', optimističan je Hrvoje.

NIKOLA MACUT (53)

Nikola stiže iz Gvozda, po struci je prerađivač drva, no radi kao poljoprivrednik. Jako je vrijedan i radišan te je sam izgradio svoju kuću oko koje sadi pšenicu, kukuruz, sezonsko voće i povrće te ima kokoši i svinje. Posla na imanju, kako kaže, uvijek se nađe. Ističe kako mu je najteže u životu bilo kada ga je žena prevarila i otišla s njihovim sinom. A iako je dugo bio razočaran u ljubav, i dalje se nada da bi mogao pronaći nekoga s kim bi dijelio svoje vrijeme i družio se. Za sebe kaže da je zabavan i ljudi vole biti u njegovu društvu, a nikad ne bi mogao tolerirati laži i licemjerje. Od svoje buduće odabranice očekuje da je poštena, iskrena, otvorena te poštovati selo. ''Ljubav je za mene nešto posebno, nešto sveto, nešto što se poštuje'', ističe Nikola.

MILAN ERCEGOVIĆ (70)

Milan zvani Milko je umirovljenik iz Šibenika, kojeg su gledatelji već upoznali u RTL-ovim kulinarskim showovima 'Večera za 5 na selu', ali i u 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!'. Temperamentan, bez dlake na jeziku, živopisan i šaljiv, ovaj umirovljeni Šibenčanin kaže da je uvijek okružen lijepim ženama i nekoć je bio pravi srcolomac. Živi u centru grada, a svoje slobodno vrijeme provodi s prijateljima te brine o svom vinogradu i masliniku koji posjeduje u blizini kuće. Bio je dugi niz godina u braku u kojem je dobio dvije kćeri. Fizički izgled buduće partnerice mu nije važan, volio bi da je mlađa od njega, a nikako ne želi ženu koja je egocentrična. Damama koje će doći na njegovu farmu obećaje puno dobre zabave, hrane i vina. ''Ljubav je negdje nestala, ne znam hoću li je ikad više doživjeti… Ali nada uvijek postoji'', zaključuje Milan.

LJUBO ŠERMAN (66)

Ljubo stiže iz Vele Luke i trenutno radi kao vozač. U slobodno vrijeme voli prošetati po mjestu, družiti se s prijateljima, a za sebe kaže da je komunikativan, smiren, šaljiv i zabavan. Iza njega je brak dug 15 godina, a nakon toga je bio u nekoliko veza koje nisu dugo potrajale. Najveće blago u životu su mu djeca i unuci. S obzirom na to da živi sam, volio bi pronaći ženu koja bi bila spremna preseliti se kod njega, s kojom bi se mogao i provoditi vrijeme, a jednako mu je bitno da je vesela, vrijedna i iskrena te da ima od 50 do 60 godina. ''Fali mi žena s kojom bi mogao popiti kavicu'', ističe usamljeni Ljubo.

JERKO ODŽAK (49)

Jerko stiže iz mjesta Hrvace i umirovljeni je dočasnik Hrvatske vojske, no bavi se agroturizmom. Dok je bio mladić, radio je u noćnim klubovima kao zaštitar, čak po Milanu i Parizu. Ovaj bivši vojnik i dalje njeguje zdrav i sportski način života pa takvu djevojku i traži. Jerko vodi veoma zanimljiv i dinamičan život, a osnivač je paragliding kluba pored Sinja i učitelj letenja. Sebe opisuje kao otvorenu, pozitivnu, spontanu i komunikativnu osobu. Iza sebe ima brak koji je trajao 23 godine, a u braku je dobio i troje djece. Od buduće odabranice očekuje da je zgodna, da voli sport, prirodu i putovanja, da je kreativna i prirodnog izgleda, a nikad ne bi mogao tolerirati neiskrenost i prevaru.''Ljubav je nešto što se gradi… Bez povjerenja nema ljubavi'', kaže Jerko.

SINIŠA MARKOVIĆ (49)

Siniša stiže iz Sunje i u vojnoj je mirovini, a radio je kao instruktor vožnje. Jako je religiozan i franjevac je trećeg svjetovnog reda. Svoje slobodno vrijeme sada provodi s prijateljima na kavi, u šetnjama i trčanju po prirodi te u brizi o voćkama koje ima oko kuće. Za sebe kaže da je komunikativan, šaljiv i zabavan, jedino ponekad voli pametovati ljudima. Iza njega su dva braka iz kojih ima troje djece, a bio je i u nekoliko veza, no ističe kako je samo jednom u životu bio iskreno zaljubljen. U emisiju ga je, bez njegovog znanja, prijavila sestra, a on je spreman na nove izazove i nada se da će u emisiji pronaći normalnu, smirenu i atraktivnu crnku od 35 do 40 godina. U budućnosti mu je samo bitno da je živ i zdrav, a ako pronađe ljubav - neće mu biti naodmet. ''Za ljubav ću preplivati Savu… Ženu bi trebalo držati kao kap vode na dlanu'', obećaje simpatični Siniša.

ĐURO OSMAN (69)

Đuro je umirovljenik iz Šandrovca kraj Bjelovara koji je cijeli život radio u građevini, a i danas još uvijek sa strane izrađuje drvene stolove i nadstrešnice za kuće. Komunikativan je i uporan, ali, priznaje, ponekad i tvrdoglav. Na svom imanju Đuro ima crne slavonske svinje i košnice. Supruga ga je iznenada napustila bez riječi dok je radio na obali. Iz tog braka ima tri kćeri kojima je samohrani otac. U emisiju se prijavio jer je spreman na novu ljubav i volio bi pronaći dobru, veselu i iskrenu ženu blizu njegovih godina koja je spremna na kompromis i suživot s njim. ''Volim lijepe žene, zgodne žene, dobre snaše neka se ne plaše'', šali se Đuro.

IVE PAVLOVIĆ (52)

Ive dolazi iz mjesta Lepuri kraj Benkovca i u mirovini je. Za sebe kaže da je simpatičan, komunikativan i smiren. U slobodno vrijeme brine oko vinograda, maslinika, kokoši i vrta s povrćem, a otkriva kako nađe vremena i družiti se ili popiti kavu s prijateljima. Jako je emotivan, vrijedan, empatičan i smiren, a imao je nekoliko kraćih veza, no nikada nije bio u braku. U emisiju se odlučio prijaviti na nagovor prijatelja, a volio bi upoznati poštenu, smirenu ženu spremnu na kompromis, od koje samo traži da ga ne prevari. Za pet godina volio bi kraj sebe imati voljenu ženu s kojom će dijeliti dobro zlo i uz koju više neće biti usamljen. ''Kad se zaljubim, onda se rastopim'', kaže Ive.

A koga će od ovih 11 zanimljivih farmera voditeljica Anita Martinović iznenaditi najvećim brojem pisama i tko nastavlja svoju ljubavnu avanturu, gledatelji će doznati u novoj, jubilarnoj 15. sezoni showa ‘Ljubav je na selu’, od utorka, 14. ožujka u 21.15 sati – samo na RTL-u!

