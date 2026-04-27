Sjećate li se Roberta iz 'Ljubav je na selu'? Veza sa Sanjom nije uspjela, a sada je otkrio veliku vijest koju je dugo tajio

Osamnaesta sezona popularne emisije 'Ljubav je na selu' ostala je zapamćena po brojnim obratima, no malo je koji privukao toliku pozornost kao ljubavna potraga farmera Roberta. Ovaj povučeni 44-godišnjak iz Gornje Voće brzo je prirastao srcu publici svojom nenametljivošću, a njegova je priča, isprepletena lošim procjenama i dirljivim priznanjem u samoj završnici, i dalje česta tema razgovora među vjernim pratiteljima showa.

Robert je nedavno za portal RTL.hr potvrdio kako je ponovno zaljubljen. Izjavio je kako je u vezi te da je sretan. Robert Horvatić, nekadašnji građevinski radnik koji je austrijsku svakodnevicu zamijenio spokojem rodnog kraja kako bi se posvetio poljoprivredi, vinogradu i konjima, u projekt je ušao s nadom da će upoznati osobu koja cijeni seoski način života. Njegov miran karakter privukao je četiri dame: Ankicu, Suzanu, Rivu i Sanju.

Premda su se sve trudile, Robert je za finalno putovanje odabrao Ankicu, što se ubrzo pokazalo kao kriva odluka. Odnosi su im bili zategnuti zbog različitih karaktera i očekivanja; dok je ona tražila više inicijative, on se pod pritiskom povlačio u sebe. Ipak, pravi se preokret dogodio na završnom susretu. Pred svima je priznao da je pogriješio i da njegovo srce zapravo pripada Sanji, koju je ranije eliminirao. Uz iskrenu ispriku, poklonio joj je ogrlicu, stvorivši scenu nalik onima iz romantičnih filmova koja je svima u studiju oduzela dah.

No, stvarnost se često ne poklapa s televizijskim scenarijima. Premda su Robert i Sanja pokušali održati kontakt nakon snimanja, udaljenost je bila nepremostiva prepreka za njihovu mladu romansu. Razgovori su se sveli na dopisivanje, a početna se kemija polako ugasila. Ipak, unatoč tom neuspjehu, Robert je naposljetku uspio pronaći svoju srodnu dušu i ostvariti ljubavnu sreću.