Obožavatelji oduševljeni! Plavi orkestar najavio koncert u Varaždinu

Nakon što je ugostila neka od najvećih imena regionalne glazbene scene, Arena Varaždin ove jeseni otvara vrata još jednom glazbenom velikanu – bendu Plavi orkestar! Jedan od najpoznatijih pop-rock bendova ovih prostora 31. listopada stiže pred varaždinsku publiku koja već godinama priželjkuje ovaj koncert. Plavi orkestar, osnovan 1983. godine u Sarajevu, bez sumnje je jedan od najutjecajnijih glazbenih sastava naših prostora. Njihov kultni debitantski album 'Soldatski bal' iz 1985. postao je nezaobilazan dio glazbene povijesti, a pjesme s njega – poput 'Suada', 'Bolje biti pijan nego star', 'Goodbye Teens' i 'Djevojka iz snova' – i danas su evergreeni koji su i dalje nezaobilazni na radijskim postajama, tulumima i koncertima.

Kasnijim hitovima, poput 'Ako su to samo bile laži', 'Zelene su bile oči te', 'Od rođendana do rođendana', 'Sava tiho teče', 'Kaja', 'Lovac i košuta', 'Odlazim' i mnogim drugim, Plavi orkestar nije osvojio samo regiju – oni su svojim glazbenim pričama proputovali cijeli svijet. No, bez obzira na to gdje nastupaju, njihova karizma i iskrena povezanost s publikom uvijek su isti – pune dvorane i stvaraju nezaboravnu atmosferu, a upravo to očekuje i varaždinsku Arenu.Koncert u Varaždinu bit će emotivan trenutak za fanove svih generacija – od onih koji su Plavi orkestar slušali na kazetama, do mlađih koji tek otkrivaju ovaj bend. Jedinstven spoj nostalgije i glazbene kvalitete čini njihove nastupe više od običnih koncerata. Jer Plavi orkestar ne donosi samo glazbu – donosi i emociju, nostalgiju, radost i duh jednog vremena koji nikada ne izlazi iz mode, donosi susrete prijatelja, slavlje mladosti i podsjetnik da dobre pjesme ne poznaju godine.

Generacije koje su odrasle uz njihove hitove sada ih dolaze slušati s vlastitom djecom, pretvarajući svaki koncert u pravo međugeneracijsko slavlje glazbe, emocija i uspomena.