MASTERCHEF

'Uljezi' među namirnicama zakomplicirali izazov pripreme rižota, otkriveni i članovi Stjepanovog tima

Masterchef
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 23:40

Za sada su jela s prolaznom ocjenom pripremili Barbara Grubišić, Renata Burić i Vjekoslav Krsnik. Renata je svoj rižoto završila prije svih ostalih, ali ne prerano. „Nemam velikih zamjerki. Nije savršen, ali je dovoljno dobar za pregaču“, rekao joj je Stjepan kad je kušao njezinu repliku jela. Tako je upravo ona prva dobila Stjepanovu pregaču.

Iza jedanaest kandidata je kulinarski izazov koji će odlučiti tko će postati dio tima najdugovječnijeg člana žirija – chefa Stjepana Vukadina. Od kandidata je tražio da u izazovu koji je odabrao za njih beskompromisno poštuju svaku namirnicu, pravila struke te da suvremenim tehnikama i modernom prezentacijom na tanjur stave poznato jelo prema pokaznom tanjuru.

Zadatak koji su morali izvršiti u prvoj fazi borbe za mjesto u timu je priprema savršenog rižota s kozicama. Iako se čini jednostavnim, upravo ovo jelo otkriva tko doista razumije ravnotežu tehnike i okusa. Za rižoto je važno odmah napraviti dobru pripremu, zatim da riža bude al dente, da se radi na dobrom temeljcu, mantekira maslacem i sirom, te tempira da riža bude gotova pred serviranje. Jelo je to koje traži savršen balans teksture i okusa, a posebno treba paziti da se riža ne prekuha. Kandidati su jelo samo vidjeli, nisu za njega dobili recept, a na radnim jedinicama dobili su namirnice, od kojih su neke bile „uljezi“ i nisu spadale u rižoto koji su trebali rekreirati. Za ovaj zadatak dobili su 40 minuta.

Barbara je također bila na razini zadatka. „Kremoznost je dobra, kozice su dobro tehnički obrađene, ne strši sol, ne nedostaje je. Može bolje, ali je jako dobro“, poručio joj je Stjepan te i njoj uručio pregaču.

Svoje mjesto u timu osigurao je i Vjekoslav. „Tvoj rižoto nije savršen, samo radi jedne stvari. Pobjeglo ti je malo više soli nego je trebalo. Ali meni je ovo dovoljno da te primim u svoj tim“, zaključio je Stjepan nakon što je kušao njegovo jelo. Selekcija još nije gotova, jer nakon što saznamo tko će još u prvom krugu ući u tim chefa Stjepana Vukadina, ostaje za vidjeti i tko će svoje mjesto izboriti u drugom krugu te što će im biti zadatak.

