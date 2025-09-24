Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
EMOTIVAN STATUS

Naša pjevačica dirnula fanove objavom koja topi srca: Pokazala je tatu koji slavi 79. rođendan i ne viđamo ga često

Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
Foto: Borna Filic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 20:58

U svijetu u kojem slavne osobe često dijele samo pažljivo birane i glamurozne trenutke, Ivana je odlučila s javnošću podijeliti jedan od najintimnijih i najtoplijih trenutaka – proslavu rođendana svog voljenog oca. Fotografijom koja odiše iskrenom ljubavlju i privrženošću, pjevačica je otkrila djelić svoje obiteljske idile i raznježila srca tisuća ljudi.

Naša glazbenica, Ivana Kindl, poznata po svom moćnom vokalu i emotivnim interpretacijama, još je jednom pokazala svoju nježniju, privatnu stranu i time ganula svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. U svijetu u kojem slavne osobe često dijele samo pažljivo birane i glamurozne trenutke, Ivana je odlučila s javnošću podijeliti jedan od najintimnijih i najtoplijih trenutaka; proslavu rođendana svog voljenog oca. Fotografijom koja odiše iskrenom ljubavlju i privrženošću, pjevačica je otkrila djelić svoje obiteljske idile i raznježila srca tisuća ljudi.

Na svom službenom Instagram profilu, Ivana je objavila prekrasan selfie na kojem pozira u zagrljaju svog oca. Slika prikazuje opuštenu, domaću atmosferu, daleko od svjetala pozornice i blještavila reflektora. Ivana, odjevena u jednostavnu ružičastu majicu, zatvorenih očiju i s blaženim osmijehom na licu, odmara se u očevom naručju. Njezin otac, u ležernoj sivoj potkošulji, nježno je grli i jednom rukom joj drži bradu, dok mu se na licu ocrtava ponos i neizmjerna očinska ljubav. Njihova bliskost i povezanost gotovo su opipljive, a fotografija je savršen prikaz čiste i bezuvjetne ljubavi između oca i kćeri.

No, ono što je dodatno dirnulo Ivanine pratitelje bio je opis koji je pratilo ovu emotivnu fotografiju. Pjevačica je biranim i toplim riječima opisala svog oca, otkrivajući ne samo koliko joj znači, već i kakva je on osoba. „Moj tatek danas slavi 79. rođendan i riječima ne mogu opisati koliko ga volim“, započela je Ivana, koristeći umiljati izraz "tatek" koji svjedoči o njihovoj posebnoj vezi. „Vječni dječak, pozitiva na kub, veseljak, duša od čovjeka. Samo nek je zdravlja da nam živi dugo jer on voli život“, nastavila je pjevačica, slikajući portret čovjeka koji je očito njezin veliki uzor i izvor neizmjerne radosti. U nekoliko kratkih, ali snažnih rečenica, Ivana je uspjela prenijeti svu svoju ljubav, poštovanje i divljenje prema ocu.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
1/102

Očekivano, objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U samo nekoliko sati, ispod fotografije su se nanizale stotine komentara u kojima su fanovi, prijatelji i kolege uputili najljepše želje Ivaninom ocu. Poruke poput „Sve najbolje“, „Sretan rođendan i sve najbolje od srca“ i „Sretan mu rođendan!“ preplavile su objavu. Mnogi su se i sami prepoznali u Ivaninoj objavi, a jedan od komentara posebno se istaknuo svojom univerzalnom porukom: „Sretan rođendan gospodinu! Sreća je imati roditelje“. Upravo je ta rečenica sažela osjećaj koji je Ivanina fotografija probudila u mnogima – podsjetnik na važnost obitelji i dragocjenost trenutaka provedenih s najmilijima.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
1/31
Ključne riječi
otac tata obitelj Hrvatska pjevačica glazbenica ivana kindl showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zuza Beine
Video sadržaj
TUŽNA VIJEST

Preminula TikTok zvijezda Zuza (14): borila se s leukemijom 11 godina, obitelj slomljena dvostrukom tragedijom

Zuzina borba započela je kada je imala samo tri godine. Tada joj je dijagnosticiran rijedak i agresivan oblik raka krvi i koštane srži koji se najčešće javlja kod odraslih. Unatoč poražavajućim prognozama, nije se predavala. Tijekom svog kratkog života, čak pet puta je pobijedila bolest, prošla je kroz tri transplantacije koštane srži i nebrojene cikluse kemoterapije

Učitaj još