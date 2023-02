Ukrajina više nije na prvom mjestu na kladionicama, sada je to Švedska

Eurovizija se ove godine održava u Liverpoolu, a datumi su 9., 11. i 13. svibnja. Velika Britanija 2023. godine je preuzela domaćinstvo natjecanja od Ukrajine koja je zaključila da situacija u njihovoj zemlji ne dopušta da budu domaćini. Inače, prošle godine pobijedili su Kalush Orchestra, a drugoplasirani je bio britanski predstavnik Sam Ryder. Nedavno smo saznali i voditelje ovog spektakla u organizaciji BBC, a to su: britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima će se u finalnoj emisiji pridružiti i poznati voditelj Graham Norton (59). No, iako su poznati svi ovi detalji još uvijek ne znamo sve predstavnike, što ne znači da se poredak na kladionicama nije formirao. Tako je Ukrajina na prvom mjestu bila neko vrijeme, a sada se i to promijenilo.

Naime, ukrajinski predstavnik Tvorchi pao je na drugo mjesto, a na prvome se nalazi Švedska koja još nije izabrala predstavnika. Kladionice pretpostavljaju da Švedska ima 23 posto šanse za pobjedu, a Ukrajina je sada pala na 18 posto.

Foto: Screenshot

Iako Švedska još nije odabrala pjesmu za Euroviziju, na njihovom izboru za pjesmu predstavnicu trebala bi nastupiti pjevačica Loreen (39) koja je 2012. godine odnijela pobjedu s pjesmom Euphoria. Loreen bi sada trebala zapjevati 'Tattoo', a isječak pjesme već je objavljen na YouTubeu te se očito mnogima svidio.

Dodajmo da je finale švedskog izbora za pjesmu Eurovizije zakazano za 11. ožujka. Loreen se ne nalazi u finalu tog natjecanja, a njezin zadatak jest da ovog vikenda plasira iz polufinala u veliku završnicu.

Inače, Hrvatski predstavnici na ovogodišnjoj Euroviziji su riječki rockeri Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'. Let 3 pobijedio je na našem izboru za pjesmu Eurovizije, Dori te ukupno osvojili 279 bodova od žirija i publike. Istaknuli su se svojom pjesmom, dolaskom u dvoranu, ali i scenskim nastupom. Članovi grupe na pozornici su se prvo pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Dodajmo kako su članovi Leta 3 na Doru došli na traktoru. Naime, kako su ranije i najavili, do opatijske sportske dvorane Marino Cvetković članovi Leta 3 došli su na velikom zelenom traktoru na kojem je svjetlima bilo ispisano 'ŠČ', što je dio iz njihove pjesme 'Mama ŠČ' koja je i svirala u pozadini. Članovi benda vozili su se u prikolici, a na našminkanim licima isticao se žarko crveni ruž.

Hrvatska se trenutačno nalazi na 14. mjestu na eurovizijskim kladionicama. Zadnja četiri mjesta na kladionici su zasad zauzela Albanija, Rumunjska, Belgija i Latvija, a brojne države još nisu izabrale svoje predstavnike.

VIDEO: Daniel Popović o Euroviziji i Letu 3: ‘Pjesma je primjerena trenutku, a moja Đuli bi danas ispala u polufinalu’