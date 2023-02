Alka Vuica: 'Kad radiš za Hrvate nisu baš darežljivi, neće ti platiti ni kavu'

Alka Vuica zaslužna je za brojne hitove koji su proslavili naše domaće glazbenike, pa je tako recimo njen potpis na pjesmama koje je početkom 90-ih pjevala Tajči: ''Hajde da ludujemo'', ''Moj mali je opasan'', ''Don Juan i smokvica', a pisala je i za Mladena Grdovića i Josipu Lisac i sada Alka broji već 40 godina na glazbenoj sceni.

U novom intervjuu priznala je kako joj je pjesma 'Laži me' kupila život. "Laži me" je pjesma koja je meni kupila život, kupila mi je život pjevačice, bila je veliki hit, krenule su gaže. "Laži me" mi je kupila auto, kuću, sve, ta je pjesma bila prekretnica" rekla je za IN Magazin. Dodala je i da u Hrvatskoj pjevači ne plaćaju tekstove.

"Nitko ne plaća, evo neki dan je Tony Cetinski objavio ne, ja ne plaćam tekstove. Mislim se pa je l' tebi plaćaju kad ti pjevaš? Pjesme se nisu naplaćivale, uvijek smo živjeli od tantijema. Kad radiš za Hrvate nisu baš darežljivi, neće ti platiti ni kavu ", priznala je.

Alka Vuica osvrnula se i na pjesmu 'Tu je moj dom' koju je napisala za Mladena Grdovića, a za koju on tvrdi da je nastala kada mu je otac bio bolestan. "Grdović svašta priča pogotovo kad popije, ali sjećam se da mu je tata bio bolestan, donio mi je samo bocu vina i pola sira paškog. Žalio se da nema para, da mu je tata bolestan, da će me voditi na turneju u Australiju, ali me nije nikad odveo, vodio je Antoniju Šolu. Ja se nadam da je zahvalan, ali pravu zahvalnost mi je trebao ipak pokazati možda malo financijski. Kupio je sebi Ferrarija, meni nije", rekla je. Podsjetimo, prošle godine Vuica je postala članica SDP-a, a to je bilo objavljeno na Facebooku gradske organizacije ove stranke.

- Alka Vuica naša nova članica! Želimo joj ovim putem dobrodošlicu, sigurni smo da će svojom energijom i znanjem doprinijeti našoj stranci. Veselimo se svakom novom članu i članici - pisalo je uz fotografiju na kojoj Alka pozira s pristupnicom SDP-u, a uz to su dodani hashtagovi #otkadtenema #sadteima #sdpzagreb. Alka je 2009. godine odlučila ući u politiku i tada je planirala izaći na predsjedničke izbore ide kao kandidatkinja Zelenih.

- Moja popularnost daje mi poziciju s koje želim i moram progovoriti. Nedopustivo je da ovaj narod živi u siromaštvu, kopa po kontejnerima. Devedesetih smo se borili za tisućljetni san. Ostvarili smo samostalnost, dobili državu, zastavu, grb ali izgubili smo zemlju. Naš san se izgubio onog trenutka kad je počela rasprodaja zemlje. Ni jednom političaru ni jednoj stranci ovu zemlju nitko nije ostavio u naslijeđe. Ne mogu gledati mladost koja želi otići. Nitko ovdje ne vidi svoju budućnost. - izjavila nam je tada pjevačica i autorica brojnih hitova. Dva mjeseca kasnije, u studenom 2009. godine objavila je kako je povukla kandidaturu zbog nedovoljnog broja sakupljenih potpisa. Ispričala nam je tada kako su joj u Trogiru ukrali 835 glasova, a u Zadru oteli još 650. Zadarskim volonterima navodno su rekli da su ti glasovi prodani drugom kandidatu. Alka je otkrila kako su joj u zadnjim satima ponudili i glasove na "otkup". Bila je razočarana takvim razvojem događaja i zaključila: Demokracija je u Hrvatskoj privid vladavine naroda jer organizirane grupacije moći manipuliraju većinom utjecajem i novcem.

VIDEO Ovo nije prva zabrana koncerta u Puli. Thompsonu nije dozvoljen nastup u Areni 2008. godine