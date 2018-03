Uhićen vođa kulta koji je zaveo i iskorištavao kćer zvijezde 'Dinastije'

Zvijezda Dinastije Catherine Oxenberg pozdravila je uhićenje Keitha Ranierea (57), susosnivača kontroverzne grupe za samopomoć Nxivm, koju je bivša članica prokazala kao sektu u kojoj se mlade djevojke iskorištavaju za seksualno ropstvo. Članica ove grupe je njena kći India, a nemoćna Catherine je prošle godine uputila javni apel da se pomogne Indiji.

Raniere je uhićen ovog tjedna u Meksiku a sudit će mu se za nekoliko seksualnih zlostavljanja žena. Kult NXivm osnovan je 2003. u New Yorku no o njemu je šira javnost saznala tek lani nakon što je o njemu progovorila Oxenberg, čija je kći njihova članica od 2011.

Nakon apela sama India je na Facebooku napisala kako se "osjeća odlično, te kako nikad ne bi dovela u opasnost ljude koje voli".



Prema pisanju američkih medija, dosad je 16 tisuća ljudi plaćalo Nxivmu za tečajeve samopomoći u kojima se obećava "upoznavanje sebe". Mnogi od njih su na kraju završili u dugovima, jer nisu imali novca za plaćanje tečajeva, a neki od njih počeli su raditi za Nxivm kako bi otplatili dugove

Raniere je optužen da je unutar kulta osnovao tajnu podgrupu nazvanu “Dominus Obsequious Sororium”, u kojoj su djevojke prisiljavane na seksualne odnose sa svojim "gospodarima". One kojima nije ispran mozak su ucjenjivane, stoji u optuužbi.

- Iznimno sam zahvalna na naporima tužilaštva i FBI-ja koji su doveli do uhićenja. Željela bih pomoći svim mladim djevojkama koje su žrtve traffickinga, odnosno ropstva. Mjesecima sam radila na tome da razotkrijem Ranierea i njegov kult i sad mi je to uspjelo. Želim da moja kći zna da je volim i da je želim natrag u mom životu - kazala je Oxenberg.

Inače Catherine Oxenberg kći je srpske princeze Jelisavete Karađorđević koja je nakon Ranierovog uhićenja odmah otputovala u New York, kako bi bila uz kći.

- Ona me uvjeravala kako to nije ništa opasno i da je ona dobro. Ponavljala je kako su to izmišljene priče, što nije točno. Indija je anđeo, puno je dobra, mi je moramo izvući iz tog zla. Nije lako, učinit ćemo sve što je u našoj moći. Mnogo je volimo i borit ćemo se. Trudim se da ne plačem, jako je neprijatno i užasno, potresla sam se, ali moram biti jaka - rekla je Jelisaveta Karađorđević za Kurir.