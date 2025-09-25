Naši Portali
U vilu ulazi sedam novih kandidata: Vjekoslav, Antonija, Renata, Damjan, Ivan, Barbara i Anamarija

25.09.2025.
U drugoj fazi za preostalu pregaču natjecali su se Sandra, Ivan i Miljan. Pred njima su se našle zatvorene vrećice s namirnicama – piletina, gof, masline, riba, ružmarin, sipino crnilo, pasirana rajčica, limun, jabuka i palenta, a imali su samo 35 minuta da osmisle i pripreme autorsko jelo

Chef Stjepan Vukadin kompletirao je svoj tim. Nakon što su se u prethodnom izazovu pregačama već okitili Barbara Grubišić, Renata Burić i Vjekoslav Krsnik, ovom su se trojcu pridružili i Anamarija Hlevnjak, Damjan Tepić, Ivan Capan i Antonija Rittuper. Crnu pregaču, koja donosi priliku izazvati nekoga od članova tima u eliminacijskom izazovu, dobila je Sandra Pajić Andrijašević.

Sandra je već na početku naišla na problem – njezin rižoto Stjepan nije htio ni probati jer rižu nije kuhala na način koji bi zadovoljio kriterije rižota. Potpuno drugačiji dojam ostavila je Antonija, kojoj je Goran uputio pohvalu: „Kremoznost i tekstura rižota, okus i termičko obrađivanje kozice - svaka čast.“ Damjan je bio uvjeren u svoj tanjur, a žiri mu je to i potvrdio. Pohvalili su način na koji je izradio jelo te je zasluženo dobio pregaču.

U drugoj fazi za preostalu pregaču natjecali su se Sandra, Ivan i Miljan. Pred njima su se našle zatvorene vrećice s namirnicama – piletina, gof, masline, riba, ružmarin, sipino crnilo, pasirana rajčica, limun, jabuka i palenta, a imali su samo 35 minuta da osmisle i pripreme autorsko jelo.

Sandra je pripremila gofa pečenog na tavi uz palentu na maslacu aromatiziranu lukom, no Stjepan je primijetio da je pretjerana karmelizacija luka jelu dala gorčinu. Ivan se odlučio za pečenog gofa na maslinovom ulju s palentom i ikrom od lososa te šalšom od rajčice. Miljan je prilikom prezentacije jela napravio nekoliko gafova. Rekao je da je u umak stavio naranču, iako se ona nije nalazila među namirnicama, a pripremljenu ribu nazvao je lososom, iako je imao gofa.

Na kraju je Miljan time završio svoj put u MasterChefu. Ivan je odjenuo bijelu pregaču, a Sandra crnu, koja joj donosi priliku izazvati bilo koga iz Stjepanova tima ako se nađe u eliminacijskom izazovu.

showbiz Stjepan Vukadin masterchef

