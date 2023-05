U ovakvom izdanju ga rijetko viđamo: Božo Vrećo bez šminke, haljine i potpetica

Princ sevdaha, kako mnogi nazivaju glazbenika Božu Vreću za svoje nastupe i pojavljivanja u javnosti uvijek ima pomno osmišljene modne kombinacije te ga često možemo vidjeti u visokim potpeticama te haljinama. Nedavno je glazbenik objavio video iz teretane i bila je to jedna od rijetkih prigoda kada ne nosi šminku, haljine i potpetice.

Obožavatelji su pohvalili njegov izgled za koji su zaslužni i redoviti odlasci na vježbanje, ali i nastupi na kojima je Božo uvijek rasplesan i troši dosta energije. U jednom intervju koji je dao za Večernji list ispričao je zašto nosi haljine na svojim nastupima, a neke od njih je i sam izradio.

- Bitno mi je da kroz vizualni identitet budem pravi umjetnik. Smatram da se ne možete baviti samo jednim i biti statični na sceni, te netko tko nije interesantan i tko ne isijava posebnu energiju jer inače ne bi sve bilo tako čarobno. - objasnio nam je tada. Pričao je tada i kada je shvatio da se u njemu kriju muškarac i žena i otkrio je kako je došao do te spoznaje.

- Već sa šest-sedam godina znao sam što sam. Nije to preobrazba iz komercijalnih razloga, kako su neki smatrali, nego sam zaista izrastao u takvu osobu odmalena. Tisuću puta sam razmišljao kakav bih bio da promijenim spol i budem netko drugi ili treći. Nemam uopće potrebu nešto mijenjati. Dovoljno sam i muškarac i žena i nisam nesretna osoba. No, bio je proces dok sam to spoznao i dok sam došao do te faze da me ništa ne može ugroziti i povrijediti, te da potpuno raširim krila i živim slobodan. Na kraju krajeva, svi se tako trebamo ponašati. Živimo u društvu u kojem ljudi žive tuđe živote i zapostavljaju sami sebe zbog društva, rodbine ili prijatelja. Kad sam shvatio da je ovo jedini pravi put, postao sam još više ono što jesam. - rekao nam je Božo.

