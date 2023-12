U finale prošle Karyna Zubal, Ena Nižić i Emina Bajtarević: 'Večeras je jako gusto'

Iza nas je druga polufinalna emisija Supertalenta u kojoj se osmero kandidata borilo za prolazak u finale. Ovoga puta Davor Bilman imao je mogućnost nekome od natjecatelja dodijeliti zlatni gumb te osigurati mjesto u finalu, što je iskoristio nakon nastupa atraktivne Ukrajinke Karyne Zubal koja je izvela performans koji će se još dugo pamtiti.

- Život je kombinacija dobra i zla, crne i bijele boje, uspona i padova – poručila je to svojim nastupom Karyna Zubal. Voli biti na pozornici, osjećati energiju i publiku te istovremeno pružati gledateljima nezaboravno iskustvo. Upravo to učinila je svojim energičnim i senzualnim nastupom u čaši za martini, a njezini fleksibilni pokreti još su više došli do izražaja uz efektno prskanje vode, što je izazvalo oduševljenje žirija i publike. „Bit ću kratak i jasan. Jako mi se svidio tvoj nastup. Ne bih volio biti na tvom mjestu jer je večeras jako gusto. Njima, ne i tebi“, rekao je Davor i dodijelio joj zlatni gumb, čime je Karyna službeno zauzela mjesto u finalu desete sezone showa.

Drugu ulaznicu za finale osvojila je vrckasta i talentirana Ena Nižić koja je priuštila žiriju i publici nastup za pamćenje izvedbom poznate pjesme Alicie Keys 'Girl on Fire'. Baš kako je i najavila – spojila je ples i glazbu te uz pratnju četiri mlada plesača zapalila publiku. „Mini superzvijezda, kao da si u nekoj areni i to su tvoji plesači i ti vitlaš svojih pedeset tisuća gledatelja i radiš to s osmijehom, a kako si pratila kameru koja te snimala, mislim – tko zna, zna“, poručio je Fabijan s kojim se složila i Martina te dodala da je Ena zaista mini supertalent.

U finale je prošla i Emina Bajtarević koja svojim impresivnim talentom, trbuhozborstvom, nastavlja natjecanje za titulu desetog Supertalenta. Ovoga puta nadogradila je svoj nastup te u tri glasa izvela bezvremenski hit 'My Heart Will Go On' čime je još jednom izazvala divljenje žirija. „Ja sam večeras cijelo vrijeme nagovarala Davora – daj zlatni, daj zlatni. Mislim i ova kolegica prije je bila sjajna, ali ovo, ovo je zlatni!“, poručila je Maja te se zapitala koga treba očekivati na sljedećem nastupu jer se na ovom uz lutku Deda pojavila i baka. „Koliko god se mi divimo tvojoj vještini, ti kad zapjevaš sve stane“, dodao je Fabijan.

Još jedan nevjerojatan i šokantan nastup izvela je Liberty Barros, djevojčica čija fleksibilnost ne poznaje granice. Impresivnim pokretima dodala je i elemente plesa te na trenutke prestrašila žiri. „Liberty, imaš više od jedne vještine. Osobnost je vjerojatno tvoja najveća moć i vještina“, istaknula je Martina. „Ako se dobro sjećam, prošli put smo tražili da nastaviš sa strašnim točkama. Sad možeš prestati“, našalio se Fabijan pa dodao: „Iskreno, nisam znao kada i što će se dogoditi iduće, a to si i htjela. Hvala što si došla ponovo i učinila ovu noć strašnijom“.

Nesvakidašnjim talentom sviranja flaute nosom, Mikko Henrik Rautiainen na audicijskom nastupu oduševio je publiku i zabavio žiri. U polufinalu izveo je splet pjesama i pokazao zavidnu razinu sviranja. „Jako mi se sviđaju pjesme koje si odabrao. Ako se dobro sjećam, svirao si čak i bolje nego na audiciji. Čisto, bez falševa, rekla bih da je ovo veliki napredak“, pohvalila ga je Martina, dok je Maja osim glazbenog dijela pohvalila i njegovu odjevnu kombinaciju.

Ukrajinka s hrvatskom adresom Nelia Lois na pozornici se pojavila kao egipatska boginja. Prije nastupa imala je tremu no, kako sama kaže, jača je od nje. Egzotičan nastup začinila je kombinacijom zapanjujućih pokreta koji su do posljednjeg detalja bili usklađeni s glazbom. „Slažem se s Martinom, taj sportski duh, ja bih ga nazvao možda duhom tvoje osobnosti. Ovo je natjecateljski dio i taj duh apsolutno paše“, poručio je Davor.

Glazbenu poslasticu izvela je Lara Kim Velić otpjevavši popularnu pjesmu 'Ima jedan svijet' u kojoj je pokazala jačinu i raspon svog vokala. „Uspijevaš dati potpis, zapravo gotovo da sam si razmišljala – aha, možda bi Kaliopi ovako otpjevala ovu pjesmu. Do te razine uspijevaš dati jedan novi obol pjesmi, s takvom sugestivnošću i samouvjerenošću, s 15 godina da je to zbilja fascinantno“, oduševljena je bila Martina, a s njom su mišljenje podijelili i ostali članovi žirija.

Plesna skupina Fresheels na plesnu scenu i ovoga je puta donijela nešto novo i osvježavajuće, a njezine atraktivne članice nakon nastupa dobile su brojne komplimente. „Mislio sam da smo se svi dogovorili da smo u istom tonu, vidim samo neki su poslušali“, našalio se Davor, aludirajući na njihove odjevne kombinacije. Članice skupine Fresheels svojim su nastupom drugu polufinalnu epizodu privele kraju, a žiriju su dodatno otežale odluku oko odabira finalista. „Ono što sigurno mogu reći je da smo se nadali da ćemo nas četvero u ovom polufinalu biti jednoglasni, a sad sam siguran da nećemo“, dodao je Davor.

