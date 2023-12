Lana se prvi put oglasila nakon poroda: 'Nitko nije znao ishod, prognoze su bile nikakve'

Pjevačica Lana Jurčević i njen partner Filip Kratofil prošlog su tjedna postali roditelji, a Lana se sada nakon poroda prvi put oglasila na društvenim mrežama.

- Polako stavljamo ‘točku na i’ na ovaj period, jer počinje jedna nova etapa, jedan potpuno novi život. Napisala sam napokon i blog ‘MOJE PUTOVANJE’ koji sam htjela napisati mjesecima, napisala je Lana na Instagramu, a na blogu je detaljnije opisala što joj se sve događalo proteklih mjeseci.

- Četiri mjeseca nismo nikome rekli, baš nikome… Nastupala sam, imala koncerte, putovala, snimila spot i pjesmu - sve je bilo dobro, a onda sam nakon zadnjeg koncerta, zapravo koji dan nakon, završila u bolnici i tako su naše obitelji nažalost, umjesto lijepe vijesti, dočekale one za koje nisu znali kako da reagiraju. Niti su se smjeli veseliti, niti su smjeli pokazivali da se brinu i da su van sebe. Nitko nije znao ishod, iako nam prognoze bile - nikakve, napisala je Lana i dodala kako duboko u sebi nije vjerovala u prognoze.

- Iz cijele ove faze, pod kožu su mi se, vjerovali ili ne, preko društvenih mreža uvukle neke žene koje nikad nisam upoznala, a postale su mi doslovno prijateljice kroz ovaj period. Isto tako i neke moje cimerice s kojima sam ležala u sobi... Pamtim toliko predivnih uspomena s njima i još uvijek si tipkamo svakih par dana. Ne smijem zaboraviti ni prekrasne sestre i većinu doktora s kojima sam došla u kontakt.. Bez brige - nisu svi bili naklonjeni meni, uvijek imaš neke kojima ‘ne legne’ tvoja pojava, tvoja energija, pitanja… i to je okej.

Čisto da netko ne pomisli da se mene mazi nekim perom i da mi je sve posloženo kao ‘po loju’… Imala sam i baš teških dana, ali neka ih je. I oni donesu nešto vrijedno u sve. istaknula je Lana i dodala da je krvarila, imala hematom, sumnjalo se na curenje vode a time i kraj trudnoće. No, bila je pozitivna ali i spremna na sve ishode.

- I da ne ponavljam što sam pisala u objavama do sada, htjela bi reći samo jedno, što sam zaključila iz svog, a i primjera svake žene koja mi je pisala. I one koja je na kraju postala majka, ali i one koje nije. Psiha i naš mindset ima ogromnu ulogu u svemu što nam se događa. Ničiji život nije savršen i svaki ima svoje uspone i padove. Jedina je opasnost kad dozvoliš da te zakuca i ostaneš u toj rupi. Za svaki napredak je potreban neki naš napor. Moraš nekad se zainatiti i pokazati zube životu. Dovoljan je i onaj mali, zadnji atom snage za to, istaknula je Jurčević.

