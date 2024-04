OJ je bio optužen za ubojstvo supruge koju je godinama fizički zlostavljao čak i dok je bila trudna

Bivši igrač ragbija OJ Simpson preminuo je jučer u svom obiteljskom domu, izvijestila je njegova obitelj. OJ je osim po svojim sportskim uspjesima postao poznat i po jednom od najslavnijih suđenja u povijesti SAD-a kada mu se sudilo zbog sumnje da je ubio svoju bivšu suprugu Nicole Brown i njezinog prijatelja Ronalda Goldmana. Njih dvoje ubijeni su 12. lipnja 1994. godine, a ubrzo je OJ je uhićen zbog sumnje kako je on počinio ova ubojstva. Uslijedilo je suđenje koje je izazvalo veliki medijski interes, a na kraju je slavni sportaš oslobođen optužbi za ubojstvo, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo u javnosti. Sud je ipak odredio kako obitelji Ronalda Goldmana mora platiti odštetu od 33.5 milijuna dolara, a OJ im je isplatio samo jedan dio jer tada se već njegovo bogatstvo lagano istopilo.

Tijekom suđenja, a i kasnije u nekim dokumentarcima koji su se bavili ovom temom doznalo se za Simpsonovo nasilničko ponašanje prema supruzi. U dokumentarnom filmu “Američka tragedija: O. J. i Nicole” gledatelji su dobili uvid u dio dnevničkih zapisa pokojne Nicole Brown u kojima je opisala kako je OJ često bio nasilan prema njoj, trgao joj je odjeću, zaključavao je u sobu i psihički ju je maltretirao. Prvi put ju je pretukao u New Yorku, nakon zabave u stanu njegovih prijatelja, jer je bio uvjeren da je Nicole ondje očijukala s drugim muškarcima. - Bacio me na pod i nastavio me satima udarati rukama i nogama dok sam pokušavala dopuzati do vrata - zapisala je Nicole u svom dnevniku. Nakon što su se vjenčali njegova ljubomora i nasilje postaju još gori.

- S prijateljima Ericom i Valom von Wattsom slušala sam ploče u Wilshireu. Popili smo nekoliko pića, a nakon povratka kući me pretukao, razderavši moju plavu jaknu i čarape. U bolnici sam kao razlog ozljeda navela - pad s bicikla - piše Nicole u svom dnevniku 1986. godine. Pisala je i kako je OJ bio nasilan prema njoj dok je bila trudna s njihovim sinom Justinom te je u jednom trenutku prislonio pištolj na njezin potiljak i tražio da napravi pobačaj. Nicole nikada nije prijavila OJ za obiteljsko nasilje ali su jednom prilikom to učinili njihovi susjedi jer su urlici i zapomaganja iz njihove kuće bili užasni i susjed je pozvao policiju. Protiv njega je tada policija podigla prijavu, ali Nicole je odbila svjedočiti i OJ tada nije priveden pravdi.

Nicole je 1994. godine pronađena mrtva ispred svog stana, a kada je policija izašla na mjesto zločina otkrili su kako su njezina djeca iz braka s OJ-om spavala u stanu. Pored nje je pronađen ubijen i njezin prijatelj Ron koji je svratio kako bi joj vratio naočale koje su joj ostale u restoranu u kojem je on radio. Policija nije pronašla svjedoke koji bi razjasnili okolnosti ovih ubojstava, a nož kojim su OJ i Nicole ubijeni nisu pronađeni. Istraga je pokazala kako postoje opravdane sumnje da je OJ bio na mjestu zločina i izdali su nalog za njegovo uhićenje. Iako se izjasnio da je nevin slavni sportaš ubrzo je krenuo u bijeg te policija kreće u potjeru koju je u televizijskom prijenosu pratilo 95 milijuna Amerikanaca.