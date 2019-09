Tužna vijest! Preminuo poznati glumac koji se proslavio u 'Power Rangersima'

U subotu u Los Angelesu umro je glumac Robert Axelrod, poznat po ulozi Lorda Zedda u 'Power Rangersima'.

Preminuo je u 71. godini, piše TMZ, a tužnu vijest potvrdio je njegov agent.

- Robert je obožavao upoznavati svoje fanove i inspirirati ih da slijede svoje snove. Njegova divna i draga duša nikad se neće zaboraviti. Znamo da je ostavio traga i inspirirao je druge - priopćio je agent.

Foto: Profimedia

Axelrod je u filmu "Mighty Mophins Power Ranger: Live" 1996. utjelovio lik Lorda Zedda, a utjelovio je više od 150 likova kroz godine svog glumačkog rada. Bio je poznat i kao gitarist i pjevač prije nego je počeo posuđivati glasove u filmovima.

Rodio se i odrastao u New Yorku. Kao dijete se počeo pojavljivati u reklamama, a imao je uloge i u raznima kazalištima, pa tako i na Broadwayu. Posudio je glasove u mnogim animiranim filmovima i serijama kao što su 'Spider-Man: The Animated Series', 'Digimon' i 'Ghost in the Shell'.

Imao je i uloge u seriji 'Pod istim krovom' koju smo mogli pratiti i na našim programima, remakeu filma 'The Blob' iz 1988. godine te u glazbenom spotu Michaela Jacksona 'Stranger In Moscow'. Posljednja uloga bila je mu u filmu 'Induced Effect'.