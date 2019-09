Dok su neki pokušali poljubiti voditeljicu, drugi začudili izjavama: 'Može se samo u vrtu oprati'

Počela je još jedna sezona popularne emisije "Ljubav je na selu"!

Darinka Ljubica Goravica Green, Daniel Granja, Srećko Ponjavić, Domino Santro i Jack Vukoja ovogodišnji su kandidati 11. i međunarodne sezone. U Hrvatsku su pristigli iz dalekih krajeva i to sve kako bi pronašli svoju srodnu dušu.

Foto: PROMO

Svoj prvi posjet Europi i Hrvatskoj napravio je Daniel koji dolazi iz Ekvadora.

- Sviđa mi se ova priroda, grad Zagreb i, naravno, djevojke! - rekao je voditeljici Marijani Batinić pokušavši je poljubiti u usta. Voditeljica mu je brzo objasnila da je udana.

- Vidio sam da ima vjenčani prsten na ruci, tako da ništa…, a i inače je to prvo što pogledam kada vidim neku zgodnu djevojku - priznao je Daniel. Otkrio je i da očekuje zgodne djevojke željne zabave.

Foto: PROMO

Farmeru Jacku iz Australije do Hrvatske je trebalo čak dva i pol dana, no ni to nije umanjilo zadovoljstvo kada je napokon sletio u Hrvatsku. Marijani je priznao da je malo uzbuđen i nervozan, a ona mu je za smirenje ponudila rakiju, a za poklon mu je dala maslinovo ulje te bocu rakije.

Farmerica Darinka iz Čilea Marijani je pri prvom susretu poklonila narukvicu i ogrlicu koju su izradila djeca čileanskih Indijanaca, a iz Kanade je stigao Srećko, kojem je Marijana poklonila dres hrvatske nogometne reprezentacije. Šećer na kraju bio je Domino iz Njemačke. Otkrio je Marijani da bi se oženio i četvrti put, ali ovaj put zauvijek, a ona mu je za poklon pripremila ukulele.

Na ručku ih je Marijana sve upitala i što su njihovi najbliži rekli na činjenicu da su ljubav odlučili potražiti u Hrvatskoj.

- Nitko od mojih prijatelja i rodbine nema pojma da sam se prijavio. Samo sam pokupio stvari i otišao! Tako je najbolje jer nema očekivanja - otkrio je Jack. Srećko je, pak, otkrio da želi pametnu i zgodnu djevojku.

Foto: PROMO

Domino je rekao da živi minimalistički u Berlinu.

- Kod mene nema tuširanja u kući, može se samo u vrtu oprati, ne volim da se žene mažu, šminkaju i stavljaju parfeme na sebe. Osjetljiv sam na jeftine parfeme, brzo me zaboli glava - rekao je Domino, dok su ostali zaključili da je "malo čudan".

Daniel nije odustajao od šarmiranja Marijane pa ju je upitao zašto njega nije pitala kakve žene voli, na što je Marijana popustila. Njegov odgovor nasmijao je sve prisutne.

- Ponekad udane - izvalio je Danijeli te dodao da će joj se ispričati za sve šale.

Jackov odgovor na pitanje kada se posljednji put zaljubio bio je iznenađujuć.

- Bilo je to prije 25 godina kada sam posljednji put volio - priznao je Jack. Stiglo je vrijeme da Amorova vila preda pisma Dominu i Jacku, a Domino je na glas pročitao pismo od Kate Barade, zvane Kate Dizalica, koja radi na građevinskoj dizalici, što ga je impresioniralo.

Foto: PROMO

Darinka je također dobila svoja pisma, ali nešto joj ipak nije bilo po volji.

- Ne sviđa mi se naušnica u uhu - komentirala je Darinka fotografiju koja je došla s pismom te dodala da ionako nije samo izgled u pitanju te da će mu ipak dati šansu.

Srećko je bio zadovoljan brojem pisama koje je dobio, dok je Danielu Marijana objasnila da je mogao imati više pisama da nije bio toliko aktivan na društvenim mrežama i chatu.

- Dopisivao sam se s puno djevojaka jer nisam znao hoće li mi tko pisati, ali nijedna od njih nije željela u emisiju. Volio bih da su došle, ali tako je, kako je. Neće s njima biti akcije - objasnio je. Nakon što je svima predala pisma, voditeljica im je otkrila da će već sutra ujutro upoznati žene i muškarce koji su im pisali.