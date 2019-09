Ovo ljeto su izmjenjivali nježnosti i u Hrvatskoj, a sada su proslavili petu godišnjicu braka

Glumac Neil Patrick Harris kojeg smo upoznali kao simpatičnog Barneya Stinsona u seriji 'Kako sam upoznao vašu majku', proslavio je petu godišnjicu braka.

Na Instagramu je objavio fotografiju sa suprugom Davidom Burtkom te objavio dirljivu poruku.

Foto: Instagram screenshot

- Na današnji dan, prije pet godina, u seoskim predjelima središnje Italije, vjenčao sam se s ovim čudesnim čovjekom. David Michael Burtka i dalje nadahnjuje moju dušu, dotiče moj duh i održava vatru u mom srcu. Najbolja odluka ikad. Sretna ti godišnjica. Volim živjeti život s tobom - napisao je Neil ispod fotografije.

Ove je godine par posjetio i Hrvatsku, a zaustavili su se na najpopularnijoj destinaciji - otoku Hvaru. U braku su od 2014. godine, a zaručili su se čak pet godina prije samog vjenčanja. Naime, par je čekao da se legaliziraju istospolni brakovi u New Yorku. Vjenčanje su imali u Italiji, a na svadbi im je svirao poznati pjevač, Elton John.

Foto: Profimedia

Osim spomenute serije, Neil je glumio i u serijama 'The Music Blog of Dr. Awful' i 'Loser', za koju je dobio prestižnu nagradu Emmy. Okušao se i u filmovima 'Čovjek u potkrovlju', 'Ne naš sin', 'Naslijeđe grijeha', 'Harold and Kumar', 'The Best and the Brightest' i u popularnom filmu 'The Smurfs'.

Poznat je i na kazališnim daskama, a za ulogu u predstavama dobio je i tri nagrade 'Tony'.