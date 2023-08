Turistkinja koja se požalila na cijenu večere na Hvaru odgovorila na kritike: 'Vlasnici restorana su nam bili domaćini'

Turistkinja iz New Yorka požalila se na cijenu koju je platila za večeru na Hvaru, a sada se na TikToku ponovno javila i odgovarala na pitanja pratitelja u vezi toga. Blogerica Teona Mango krajem srpnja posjetila je Hrvatsku, a na svom putovanju je stala na Hvaru, Korčuli i u Dubrovniku. Uz brojne bajkovite fotografije i videozapise u kojima je govorila o ljepoti mora te kvaliteti smještaja i ljubaznosti domaćina, ona je istaknula i cijenu jedne večere koja ju je šokirala.

Istaknula je da je hrana bila izvrsna, a sa svojim je pratiteljima podijelila i izgled obroka te objasnila o kakvim se jelima radi. No, pratitelje je zanimalo par stvari u vezi toga, a neki su joj "podbacili" i što nije vidjela jelovnik prije narudžbe pa im je i pojasnila što se dogodilo. Prvo je rekla kako je za video namjeravala da bude smiješan, ne toliko ozbiljan.

- Znali smo da smo na Hvaru gdje je cijena malo veća nego nužno u ostalim dijelovima Hrvatske, znači nije nas to toliko iznenadilo. Razlog zašto smo bili toliko iznenađeni je što je to bio restoran vlasnika Airbnb-ja gdje smo odsjeli. I ti ljudi su bili jako divni, dočekali su nas jako lijepo, s vinom i grickalicama, i sve je bilo divno. Dali su nam mnogo preporuka i savjeta za Hvar kako nam je bio prvi put tamo. I oni su nam rekli da je na Hvaru mnogo objekata i mjesta gdje ljudi iskorištavaju turiste, gdje se dolijevaju pića vodom, gdje je preskup ulaz u koje klubove, da neki popularni restorani nisu dobri.. I dali su nam korisne savjete, recimo rekli su nam gdje da parkiramo automobil gdje je dnevna karta 5 eura, dok je negdje drugdje 5 eura po satu - započela je pa se dotakla spomenute večere:

- Kad su ljudi bili toliko divni, odlučili smo otići u njihov restoran. I da, vidjeli smo jelovnik prije i dobili okvirne cijene jela pa smo pitali chefa da nam preporuči nešto jer to uvijek radim kad odem negdje novo. Osjećali smo se iskorišteno jer oni nisu unaprijed rekli da je glavno jelo 250 eura. Te da je brodet 120 eura i da će ga poslužiti dva. Da su nam to rekli, mi bismo imali prilike prihvatiti ili odbiti. Dakle to je glavna poanta. Vlasnici su nam govorili kako na mnogim mjestima pljačkaju turiste i onda smo se mi osjetili isto tako u njihovom restoranu - zaključila je.

Podsjetimo, na svom TikToku podijelila je i račun o kojemu se radi.

- Ovo se dogodi kada prihvatite preporuku konobara za predjelo i glavno jelo. Pitao nas je i koliko smo gladni, a mi smo rekli da nismo previše. Pitam se koliki bi tek bio račun da smo rekli da smo gladni - napisala je pored fotografija računa objavljenih na Instagramu koje pokazuju ukupni iznos od 402,42 eura. Na računu se može vidjeti da su Teona i njezino društvo pojeli pohane lignje. crni rižoto, sipe, brodet od ribe, 'kapetanov pjat', a pili su i vino grk te mineralne vode. U cijenu je uračunato i postavljanje stola, couvert.

Inače, Teona je prije dolaska u Hrvatsku posjetila Grčku, a nakon Lijepe Naše uputila se u Crnu Goru. Sa svojim pratiteljima dijeli svoje dojmove te sve važne informacije, a na Instagramu je prati skoro 20.000 ljudi.

