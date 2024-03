Trzavice u crvenom plemenu: 'Uroš i Voja po cijeli dan u kampu samo leže'

Totem plemenskog imuniteta opet je u igri, pa slijedi igra na poligonu koju natjecatelji moraju savladati kako bi na plemenskom vijeću bili sigurni. Neizvjesnost novog dana posebno će se vidjeti u crvenom plemenu koje je na prethodnom plemenskom vijeću moralo nominirati jednog člana svoga tima za eliminacijski duel. Budući da ih očekuje još jedna igra, a zaredali su nekoliko uzastopnih poraza, strepe od toga da bi nakon nove igre na teškom poligonu ponovno morali proživljavati stres neizvjesnih nominacija.

Budući da je crveni tim izglasao Varju, Vojislav će imati potrebu opravdati joj zašto je baš njoj dao svoj glas. Kazat će da je jednostavno bio takav trenutak i da nema posebnog razloga. No, Varja ne vidi smisao u tom odgovoru. „Gluposti, zato što Voja i Uroš, ne umanjujem njihov performans kakav god da je, ali oni po cijeli dan u kampu leže i odmaraju. Kad se dogodi situacija da se nešto komentira, Voja se prvi ustaje i daje komentar jer on je kao najdirektniji. Mislim da to nema nikakvog smisla“, izjavila je Varija.

Vojislav ne bi volio vidjeti samo Varju na eliminacijama, nego i Ivanu s kojom se od početka ne slaže. Objasnit će joj da bi joj na novim nominacijama dao glas jer njezine reakcije negativno utječu na njega. „Meni se ne sviđa njegovo ponašanje na terenu, njegovo ponašanje u kampu, način na koji razgovara s drugim djevojkama. Ne sviđa mi se ništa oko njega kao muškarca“, komentirat će potom Ivana i time izreći svoje pravo mišljenje o Vojislavu.

No hoće li se Ivana morati bojati na plemenskom vijeću doznat ćemo poslije igre na poligonu koja će odlučiti o tome koji će tim morati izabrati svog člana za duel u Survivoru.

VIDEO Ministar Habijan o tenisicama za koje se pisalo da ih je platio 1700 eura