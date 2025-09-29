Naši Portali
TV KRITIKA

Treba odati priznanje Novoj TV, jer zaista nije mala stvar održati ovakav show toliko godina

Foto: Promo
1/4
Autor
Stela Lechpammer
29.09.2025.
u 22:30

Iako se Supertalent često suočava s kritikom da je većina talenta "već viđena", da i dalje postoje oni neotkriveni dokazala je već u prvoj epizodi 26-godišnja Ivona Dragičević iz Zagreba, koja je, istodobno crtajući rukama i nogama, stvorila portret voditelja Frane Ridjana - što je bio nastup za zlatni gumb

Supertalent // Nova TV – četiri ruže

Krenula je dvanaesta sezona "Supertalenta", a nije pogrešno reći da je show i dalje jednako popularan kao i prvih godina. I treba ovdje odati priznanje Novoj TV, jer zaista nije mala stvar održati ovakav show toliko godina i zadržati interes publike. Ima nešto u "Supertalentu", što publika jednostavno voli - tu neopterećenu zabavu koja je idealna za vikend večeri. Prva epizoda donijela je tako novih deset nastupa, ispred već uhodanog žirija u sastavu: Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman. Iako se emisija često suočava s kritikom da je većina talenta "već viđena", da i dalje postoje oni neotkriveni dokazala je već u prvoj epizodi 26-godišnja Ivona Dragičević iz Zagreba, koja je, istodobno crtajući rukama i nogama, stvorila portret voditelja Frane Ridjana - što je bio nastup za zlatni gumb. Takvi trenuci i jesu razlog zašto "Supertalent" i nakon toliko godina drži kontinuitet te ostaje rado gledan, jer publika zna da će dobiti miks smijeha, emocija i zabave, a žiri i voditelji dovoljno su uigrani da sve to zapakiraju u zanimljivu televizijsku večer.

Lucifer // RTL - tri ruže

Nedavno smo već pohvalili činjenicu da se na RTL-u može gledati "Lucifer", serija koja donosi malo svježine u odnosu na beskrajne reprize. No sada vrijedi posebno istaknuti da je RTL otkupio i nove sezone koje je producirao Netflix. To je dvostruko iznenađenje na domaćim ekranima - jer rijetko kada imamo priliku pratiti seriju u kontinuitetu, a još rjeđe se otkupljuje sadržaj s velikih streaming servisa. "Lucifer" je, naime, krenuo s emitiranjem na Foxu 2016. godine, a nakon tri sezone preuzeo ga je Netflix i nastavio sve do 2021., kada je priča završena šestom sezonom. Na RTL-u se trenutačno prikazuje peta sezona, a gledatelji se s pravom nadaju da će stići i posljednja. U središtu priče kroz cijeli seriju je karizmatični vrag (doslovno) Lucifer Morningstar, kojeg sjajno igra Tom Ellis. Umoran od života u paklu, Lucifer odluči otvoriti noćni klub u Los Angelesu, a onda se, gotovo slučajno, nađe u ulozi pomagača policiji i partnera detektivke Chloe Decker. Upravo ta kombinacija nadnaravnog i detektivskog čini seriju zabavnom i drugačijom i zato treba reći da je RTL zaista povukao pametan potez. U svijetu se producira toliko dobrih i drugačijih serija da zaista nema opravdanja za to što ista lica već godinama gledamo na malim ekranima.

Cacau // HRT 1 - jedna ruža

Kada je riječ o kontinuitetu, treba istaknuti i HRT, koji je nastavio s emitiranjem novih epizoda serije "Cacau". Ova portugalska telenovela već se prikazivala u prvoj polovici 2025., a sada se vraća s nastavkom priče, što vrijedi pohvaliti - jer publika često ostane zakinuta kada se jedna sezona prekine na pola puta. Riječ je o novijoj seriji, koja je u Portugalu krenula tek prošle godine, pa gledatelji zapravo prate vrlo svjež televizijski proizvod. Dodatni plus je to što nemamo često priliku pratiti portugalsku produkciju. Doduše, kao i svaka telenovela, "Cacau" donosi ljubavne zaplete i intrige, ali ipak u modernijem ruhu, s produkcijom koja prati današnje standarde. Nije to sadržaj koji će obarati rekorde gledanosti, ali kao razbijanje svakodnevne rutine i kao mali bijeg u svijet portugalskih intriga je dobrodošla promjena na HRT-u.

Plaćenica // Pickbox - dvije ruže

Nije čest slučaj niti da domaći streaming servisi publici ponude seriju gotovo usporedo s premijerom u svijetu, pa vrijedi pohvaliti Pickbox koji od početka rujna emitira "Plaćenicu" (The Assassin). Dobro je vidjeti da se gledateljima nudi nešto novo i novijeg datuma, a ne samo provjerene reprize. Riječ je o šestodijelnoj akcijskoj drami braće Harryja i Jacka Williamsa, poznatih po seriji "The Tourist". U središtu je Julie, bivša plaćena ubojica koja pokušava započeti miran život na grčkom otoku, no kako to inače biva - planovi su daleko od stvarnosti. Pa ona tu ima puno akcije po atraktivnim europskim lokacijama i dosta zanimljivih zapleta s dobrom glumačkom postavom. Iako već poznati recept, za publiku željnu nečeg svježeg, "Plaćenica" je dobra prilika za malo dobre akcije i drame.
showbiz RTL Lucifer Nova TV supertalent tv kritika

