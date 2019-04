Tram 11 novim spotom najavljuju dugoiščekivani DVD i CD

Spotom „Malu na stranu“ ft. Bolesna braća (Live)“, Tram 11 najavljuju dugoiščekivani DVD + CD „Jedanajstica u Domu sportova“. Od danas pa do 8. travnja, fanovi mogu prednaručiti potpisane primjerke izdanja i to putem linka

Ukupno 22 pjesme na DVD-u i 15 pjesama na CD-u bit će objavljeno na dugoiščekivanom Tram 11 live DVD + CD izdanju „Jedanajstica u Domu sportova“. Materijal je snimljen na velikom koncertu održanom 11. 11. 2017. u zagrebačkom Domu sportova.

Na taj su dan, nakon 14 godina pauze, Tram 11 rasprodali veliku dvoranu zagrebačkog Doma sportova, i to čak mjesec i pol dana uoči koncerta. Bio je to veliki povratnički koncert dvojca koji je izazvao zanimanje, ne samo ljudi u hip-hop krugovima, nego i puno šire javnosti. Postao je to koncert za koji se s pravom postavlja pitanje „Gdje si bio 11. 11. 2017.?“. S koliko se nestrpljenja čekao povratak Tram 11, pokazao je i ogroman interes obožavatelja za remasterirano CD i LP izdanje „Čovječe ne ljuti se“, objavljeno netom prije koncerta. Fanovi svih generacija satima su čekali kako bi dobili potpis hip hop velikana Targeta i Generala Wooa.

Da bi koncertom zaokružili hip hop priču nastalu devedesetih, na pozornici su im se pridružili i gosti: Inkognito Popara, Renman, Lu Jakelic, Bolesna Braca, Stupni, Frx, Slavin Balen, Pendrek, FreeStyle Kingz.

Sve pjesme i neponovljiva atmosfera, zabilježeni su na DVD-i i CD-u „Jedanajstica u Domu sportova“!

Target: „Da je Tram postigao tolki bum medu slušateljima nikad mi neće biti jasno, znam da smo lirički jaki i iskreni u tome, ali sam profil ljudi na koncertu me je uvjerio u vrijednost naših riječi. Spremite se za nastavak priče.“

General Woo: „Nisam ovo sanjao ni u najluđim snovima. Ovo je bilo više od koncerta, toliko pozitivnih vibracija nisam nikada prije osjetio. Mislim da se nikad nije dogodilo da nakon koncerta ljudi na izlasku grle redare i daju pet muriji. Svakako povijesni događaj za nas i hiphop.“

CD sadrži ukupno 15 pjesama, a DVD izdanje sadrži ukupno 22 pjesme, odnosno snimke s koncerta među kojima su “Čovječe ne ljuti se”, “Kužiš spiku”, “Kaj ima lima?”, “Udri brigu na veselje”, “Mokri snovi”, “Zlo i naopako”…

Tram 11 najavljuju veliki zagrebački koncert 13. 7. na krovu MSU, a snimaju i novi album!

Popis pjesama:

DVD

1. Intro (uvodna špica)

2. Čovječe ne ljuti se

3. Kužiš spiku

4. Kaj ima lima?

5. Udri brigu na veselje

6. Za sve oko mene

7. Mokri snovi

8. Malu na stranu feat. Bolesna braća

9. Pad sistema

10. Nisi pazio

11. Zlo i naopako

12. Vrućina gradskog asfalta

13. Nit života feat. Stupni

14. Za 10 godina feat. Lu Jakelić

15. Samizam feat. Inkognito Popara & Lu Jakelić

16. Rokalice

17. Samo kod nas

18. Eto šta ima?

19. Ti čašpri iskrivljeno feat. Renman

20 Jedno

21. Hrvatski Velikani feat. Dj FRX

22. Stilska mafija - Renman feat. Tram 11 i Bolesna braća

CD

1. Čovječe ne ljuti se

2. Kaj ima lima?

3. Udri brigu na veselje

4. Za sve oko mene

5. Mokri snovi

6. Malu na stranu feat. Bolesna braća

7. Pad sistema

8. Nisi pazio

9. Zlo i naopako

10. Vrućina gradskog asfalta

11. Za 10 godina feat. Lu Jakelić

13. Samo kod nas

13. Jedno

14. Hrvatski velikani

15. Stilska mafija - Renman feat. Tram 11 i Bolesna braća