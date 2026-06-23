FOTO Prvi dan INmusica obilježio Jack White, dobru atmosferu nije pokvarila ni kiša
Prvi dan 18. INmusic festivala, koji ove godine obilježava i 20 godina postojanja, okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea.
Unatoč kišnom početku i povremenim tehničkim poteškoćama uzrokovanima vremenskim neprilikama, program prvoga festivalskog dana održan je prema planiranoj satnici, a publika je tijekom večeri pratila nastupe domaćih i stranih izvođača.
Prvoga dana festivala nastupili su i Manic Street Preachers, KT Tunstall, Fat Dog, Joshua Idehen, Nusantara Beat te hrvatski izvođači Ivan Grobenski, Scarlet, Pomelo Chess Society, Doko, One Cure, The Keeymens i Buzz.
Posjetitelji su uz koncertni program mogli uživati i u brojnim popratnim sadržajima, među kojima su Teslin toranj, koji obilježava deset godina od izgradnje, dječji program Minikultura, Silent Disco te projekcije u sklopu Silent Cinema.
Na festival su stigli posjetitelji iz Hrvatske, ali i brojni gosti iz europskih zemalja i drugih dijelova svijeta, potvrđujući međunarodni ugled INmusica kao jednog od najvećih glazbenih događaja u regiji.
Festival se nastavlja u utorak nastupima Gorillaza, The Flaming Lipsa, Jehnny Beth, Sprints i Kim Deal, dok su za završni dan među ostalima najavljeni Kings of Leon, IDLES, Michael Kiwanuka i Dry Cleaning. Festival traje do 24. lipnja.