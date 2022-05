Tony Cetinski: 'Jedva sam preživio pandemiju. Supruga i ja štedimo i skromno živimo'

Pjevač Tony Cetinski (52) gostovao je na Radio Dalmaciji, a u razgovoru je rekao da već ovog vikenda s njegovim bendom počinje svirati bubnjar Parnog Valjka, osvrnuo se na svoj stil života, a otkrio je i da samo čeka pravi trenutak da ode u Berlin kako bi prvi put uživo vidio unuku.

'Čuvam ljubav' naziv je njegovog novog singla. Reakcijama publike Tony Cetinski vrlo je zadovoljan. 'Nešto dublja nego obična ljubavna pjesma. Jako mi je drago da je kod publike izazvala isto ono što je izazvala kod mene, kad smo je stvarali, i da u tri dana ima preko 100 tisuća pregleda na YouTubeu. Imam i još jedan odličan duet, ali prije toga još jedan, bez lažne skromnosti, sjajan singl, onako mediteranski pop rock. Imamo i novog bubnjara Dadu Marinkovića, kojeg nam je Parni Valjak ustupio. Naravno da će on svirati za Parni Valjak kad god bude trebalo. Sad smo bitno ojačani s njim i obećali smo da ćemo biti zajedno do mirovine. S nama počinje svirati već ovog vikenda u Zadru', najavio je Cetinski u showu 'Dobar dan, Dalmacijo'.



Koncertne aktivnosti napokon su se zahuktale. Ines Nosić i Gordana Vasilja zanimalo je i kako se nosio s pandemijskom stankom.

'Jedva sam preživio. Nije tu stvar financijski, jer se čovjek nakon 30 godina karijere navikne da mora štedjeti. Supruga i ja nemamo taj lifestyle, što se možda čini ljudima na vani da estrada živi nešto glamurozno. Mi živimo onako dosta skromno i normalno, ništa drugačije od normalnog čovjeka. Trudimo se ne trošiti na gluposti.'



Lani je postao djed, a s unukom se redovito druži putem video poziva. 'Jedva sam dočekao da se može normalno putovati i sad samo čekam pravi trenutak da idem u Berlin. Oni žive u Berlinu i nisam je još uživo vidio. Vidim je svaki dan preko video poziva, igramo se koliko je to moguće preko tih telefona i kontaktiramo, ali moram ići do Berlina, moram se uputiti tamo i prigrliti je. Onda ću vam reći kakav je to osjećaj. Zasad mislim da je to isto kao kad nekome ideš objašnjavati kako je biti roditelj. To ne možeš nikome objasniti dok ne postane roditelj, tako je i biti nono, ja mislim puta pet.'



Otkrio je i da nije požalio što je prije par godina zagrebačku adresu zamijenio rovinjskom. 'Odmah na početku sam shvatio da sam donio dobru odluku. Jako me iznenadilo što su i Zagrepčani i svi koji su me poznavali podržali odluku i javno mi znali reći da su ljubomorni, jer sve je to blizu. Ako se treba doći do Zagreba, dođe se za sat i pol, dva. Nema onih redova u banci, u pošti, nema gužve i to je već velika stvar, a da ne govorim o zdravijoj prehrani, da mi susjeda daje svježa jaja svako jutro, da sami radimo kruh i to mi je super', rekao je Cetinski na Radio Dalmaciji.

