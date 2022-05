Prepoznajete li našu poznatu voditeljicu? Fotografijom iz prošlosti obilježila je važan dan

Voditeljica i pjevačica Ida Prester Peševski (43) čestitala je svom bratu Janku rođendan objavom fotografije iz djetinjstva. Inače, Janko je godinu i pol mlađi od voditeljice.

- Sretan rođendan, braco Janko!! Još malo i stigao si me. Ljubi te familija iz Zagreba - napisala je pored fotografije.

Na drugoj fotografiji koju je podijelila brat i sestra su odrasli, a nalaze se u Zagrebu na Cvjetnom trgu.

S godinu i pol mlađim bratom, Jankom, Ida ima poseban odnos, a kako sama kaže, vjeruje da je to zbog toga što ga je spasila jednoga ljeta na moru. Tada je imala samo pet godina, a on nije znao plivati.

Jednom prilikom ispričala je kako im je bilo odrastati zajedno.

- Maltretirala sam ga i vodila sa sobom non-stop. Prvo je on mene ignorirao, a ja ga gnjavila, onda me počeo slijediti u stopu, a ja sam digla nos i išao mi je na živce... I tako iz faze u fazu. Izluđivali smo roditelje, stalno je bilo neko vrištanje po našoj kući - prisjetila se Ida i dodala: - On je uvijek bio zreo i smiren, intelektualac, a ja sam rušila tabue u familiji. Dočekao ga je pripremljen teren za odrastanje (smijeh). Tako je i danas, ja kažem svoje bez dlake na jeziku, a on svojom diplomacijom smiri situaciju.

