Stanković naglo otkazao gosta i najavio drugog: 'Zbog rata u Ukrajini mijenjamo temu'

HRT-ov voditelj Aleksandar Stanković (51) u ponedjeljak je objavio gosta koji mu je trebao doći u nedjelju.

"Srpski vojnici žive mu spalili majku i djeda, a on kao vojnik Armije BiH spasio 45 srpskih civila od sigurne smrti. Zbog svjedočenja o ratnim zločinima u rodnom gradu danas ga se odriču, a neki drugi kandidiraju ga za Nobela", napisao je kada je najavio Amira Reka.

No, jutros je objavio kako zbog situacije u Ukrajini mijenja temu emisije.

"Zbog rata u Ukrajini mijenjamo temu emisije. Gost europarlamentarac Tonino Picula. Jeli Eu i Hrvatska spremna na nestašicu i velike cijene energenata ? Zašto je EU dozvolila da Sjedinjene države diktiraju pristup ovoj krizi, a sve se događa na europskom tlu.", napisao je.

Gledatelji nisu zadovoljni otkazivanjem prvotnog gosta. "Ne zezaj Stankoviću Aco.. Ako si obećao da će biti gost Amir Reko onda tako treba biti.. To ni, ne daj bože, treći svjetski rat ne bi smio izmijeniti.. Aco.. vrati emisiju na prethodno najavljenog gosta, poštuj dogovor! Amir nam je važniji za ove naše balkanske ratove, da ih više nikad ne bude.. Rat u Ukrajini je velika tragedija, ali teme vezane za ove naše ratne nesreće su nam preče.. I na kraju krajeva kad nekom nešto obećaš, poštuj to, poštuj dogovor.. Kako možeš sad jednom Amiru Reki reći; ej otkazali smo ti gostovanje, ili pomjerili, što god.. Aco Stankoviću.. dobar si čovjek, ali eto i ti znaš da zezneš.. Nije to u redu..", napisao je jedan pratitelj oštro.

Amir Reko je bivši časnik JNA a potom i Armije BiH, pokazao je ljudsko lice onda kad je trebalo, u ratu. Dana 25. srpnja 1992. Amir je odbio izvršiti zapovijed da pobije zarobljene srpske civile i vojnike iz sela Bučje kod Goražda. Tri dana prije toga srpski vojnici ubili i zapalili njegovu majku Azizu i još šest članova njegove obitelji u selu Gudelj. Zbog ovog postupka, Amira Reku ugledni intelektualci iz Srbije i Bosne i Hercegovine nominirali su za Nobelovu nagradu za mir. S druge strane neki njegovi sunarodnjaci smatraju ga "izdajicom Bošnjaka", zbog čega je proglašen "personom non grata" u gradu koji je branio i obranio.

