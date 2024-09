Tomislav Tomašević popeo se na pozornicu i s Grašom zapjevao veliki hit: 'Triba nam malo'

PROBLEMI SA SRCEM

Ava Karabatić otkrila novosti o zdravstvenom stanju svog oca: Sigurna sam da je ovo kraj jedne tužne ere

Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje, napisala je ovog vikenda kada joj je otac završio u bolnici