Laura Grdić: 'Vjerujem da je posao radijskog voditelja najljepši na svijetu'

Radni je dan. Prošlo je 17 sati, sjedate u automobil, vraćate se kući nakon posla i završite u zagrebačkoj gužvi. Vrijeme kratite slušajući radio i okrenete na 89,7 MHz, točnije na Antenu Zagreb, a tamo vas dočeka veseli glas. Radi se o našoj ovotjednoj radijskoj osobi, Lauri Grdić, koja zajedno s kolegom Marinom Kosorom na ovoj radijskoj postaji od 17 do 21 sat vodi program pod imenom "Afterwork na Anteni Zagreb". Laura se u poslu radijske voditeljica i producentice našla još tijekom fakulteta, a kako je zavoljela ovo zanimanje, kako izgleda njezin radni dan i koliko joj fali do diplome ispričala nam je u razgovoru.

Slušatelji vas trenutno mogu pratiti na Anteni Zagreb i to u večernjem terminu. Kako izgleda vaš radni dan?

Radni dan počinje dolaskom na posao nekoliko sati prije početka emisije. S obzirom na to da "Afterwork na Anteni" kreće od 17 sati, na posao volim doći otprilike dva sata prije. Priprema šihte sastoji se od pripreme glazbe i teme koje ćemo kolega Marino Kosor i ja taj dan imati u eteru. Nakon ozbiljnog brainstorminga i raspisivanja sinopsisa, volimo popiti kavu kako bismo se malo opustili prije šihte. Ljepota radijskog posla je to što je svaki dan drugačiji, vrlo je dinamično, a svaki novi radni dan donosi nove izazove.

Koji procesi i pripreme su potrebne prije ulaska u eter?

Svakako bih izdvojila kvalitetan brainstorming s kolegama. Čak i kada sam sama u eteru, često tražim kolege za savjet u smislu "kako ti ovo zvuči", a odnosi se na pitanje koje tog dana postavljam slušateljima u eteru. Vodim se onom starom izrekom - dvije glave pametnije su od jedne, a sreća da na Anteni imamo malu vojsku kreativaca, čiji savjeti uvijek dobro dođu.

Emisiju vodite s kolegom. Kako pronalazite teme o kojima govorite i kako se slažete?

Teme najčešće pronalazimo u svakodnevnom životu u smislu nekakvih situacija koje su nam se dogodile, koje smo vidjeli ili čuli. Također, u slobodno vrijeme smo na društvenim mrežama i ako naiđemo na nešto što nam je "zapelo za oko", pošaljemo si i potencijalno pretvorimo u radijsku temu. Marino je jednom u šali rekao, ti i ja smo jedno bez drugog kao palačinka bez nadjeva i ta rečenica je nekako suma sumarum našeg odnosa. Razvili smo prijateljski odnos, a družimo se i privatno. S profesionalne strane, od početka se držimo filozofije "ako misliš da sam negdje krivo postupio/la reci mi" i tako i je. Probleme (kojih je vrlo malo) lako riješimo. Često mu volim reći da nekada stvarno ne znam čime sam ga zaslužila zbog njegove profesionalnosti, brzine kojom radi, snalažljivosti i smirenosti i upravo zbog njegovih, ali i mojih, kvaliteta, dobro se nadopunjujemo.

Gdje i kako se rodila vaša ljubav prema ovom poslu?

Kada premotam film natrag u djetinjstvo, radio je u našem kućanstvu uvijek svirao negdje u pozadini. Također, kao obitelj, puno smo putovali i radio je uvijek bio naš suputnik. Zanimalo me što voditelji pričaju te koju će pjesmu sljedeću pustiti. Tako se i dan danas neke pjesme koje sam kao mala uhvatila na radiju nalaze na mojoj privatnoj playlisti. Kada sam upisivala fakultet, htjela sam nešto vezano uz odnose s javnošću i komunikaciju, ne znajući da ću jednog dana završiti upravo na radio-valovima.

Slušatelji su vas već imali prilike slušati u vikend emisiji na jednom drugom radiju. Kako ste se našli u ovom poslu?

Sve je počelo od studentske prakse na jednom zagrebačkom radiju u sklopu koje sam obavljala i učila raditi posao radijskog producenta. Jako mi se svidjela dinamika posla, koja je u najboljem mogućem smislu kaotična i zahtijeva "letenje na sto strana", ali u tome i jest ljepota. Nedugo nakon prakse, vidjela sam oglase za nova radijska lica na koje sam se prijavila. Zaposlila sam se na, isto tako, jednom zagrebačkom radiju te nekoliko mjeseci kasnije došla na Antenu Zagreb, koja me u principu radijski odgojila i digla na noge, ponajviše zbog fantastičnih ljudi s kojima imam priliku i dalje surađivati.

Tijekom studija ste već vodili emisiju što je velik uspjeh. Jeste li osjećali pritisak?

Kao i svaki novi posao u životu, i ovaj je sa sobom nosio određenu vrstu pritiska, koji s vremenom nestane. Inače sam tip koji želi da sve bude savršeno, a nerijetko zaboravljam da je za put do uspjeha potrebno vrijeme u kojem učimo i razvijamo se.

Mislite li da postoje određeni kriteriji koje treba zadovoljiti ili je stvar samo učenja i vježbe kada je govor u radijskom eteru u pitanju?

Mislim da se svaki posao da naučiti, ali se postavlja ključno pitanje "je li taj posao dobar za određenu osobu?". Neupitno je da se teorijski dio radijskog posla da naučiti, ali se dovodi pitanje ima li osoba hrabrosti i predispozicija za stati pred upaljeni mikrofon i ispričati dobru priču. Mislim da su jako bitni faktori karakter i dobar storytelling, primjerice osoba ima izrazito radiofoničan glas, ali ne može i ne zna zadržati pažnju sugovornika, odnosno u radijskom kontekstu, slušatelja. Radijski voditelj mora imati osobnost i mogućnost dobrog pričanja priče kako bi uspio u svojem poslu.

Koji je vaš ispušni ventil? Kako se odmarate od sveg stresa?

U bijegu od stresa uz mene se uvijek nađu obitelj, prijatelji i dečko. Volim biti okružena ljudima koji me nasmijavaju i čine sretnom te barem na kratko učine kao da stres ne postoji.

Sjećate li se neke zanimljive anegdote uživo u eteru?

Jao, svašta se tu dogodilo. Izdvojila bih možda situaciju kada smo Marino i ja greškom ostavili upaljene mikrofone dok smo snimali sadržaj za TikTok Antene Zagreb. Iznenadile su nas vrlo pozitivne reakcije slušatelja koji su nam se javili da smo ih jako nasmijali jer nismo primijetili da su mikrofoni dignuti. Takve se greške jednostavno događaju, malo ispadnemo smotani (smijeh), ali drago nam je da nam slušatelji čuvaju leđa.

Od diplome vas još dijeli obrana diplomskog rada. Kako ste uspjeli uskladiti sve obaveze?

Da ste me prije mjesec dana upitali kako provodim slobodno vrijeme, odgovor bi bio "tako da pišem diplomski rad". Najviše neizmjernom potporom obitelji, prijatelja, dečka i kolega. U trenucima kada su me pritisnuli rokovi, kolege su uskakali u pomoć za pokrivanje moga dijela posla, a za to sam im veliki dužnik i zauvijek zahvalna. Izgradila sam malu vojsku oko sebe koja me svakodnevno bodrila, pružala mi veliku podršku te uskakala u pomoć kada je bilo potrebno - bez njih, ništa!

Je li vam zagrebački Fakultet političkih znanosti bio prvi izbor?

Da. Čak sam i pauzirala jednu godinu jer nisam iz prve upisala studij na FPZG-u. Ponovno sam pisala maturu i zapravo iz drugog pokušaja upisala studij novinarstva. Izgleda da je tako moralo biti, jer tko zna gdje bih završila da sam upisala neki drugi fakultet odmah nakon srednje škole.

S obzirom na širinu posla koji možete obavljati s diplomom ovog faksa, vidite li se u eteru do kraja karijere ili razmišljate i o drugim ulogama?

Iako smatram da je posao radijskog voditelja najljepši posao na svijetu, voljela bih se okušati i u nekim drugim poslovima. Svakako bih voljela ostati na radiju jer je to moja velika ljubav, ali potencijalno neki drugi posao koji nije nužno vezan uz eter. Nikad ne znamo što nam budućnost nosi.

Što biste rekli koja je tajna radija?

Mislim da je radio jedan čaroban medij za koji su potrebne vještine pričanja priče bez da vas slušatelj vidi. Na Anteni često koristimo termin paint the picture u sklopu kojega koristimo razne audio efekte, glazbu, melodiju ili bilo kakav zvuk kojim bi potencijalno potaknuli emociju kod slušatelja. Takvo što nije lako, ali u tome je i čar radija.

Kako vidite budućnost radija kao medija? Uz razne platforme i nove forme, hoće li mu slušatelji ostati vjerni ili će se morati prilagoditi?

Još jedna od čari radija je u tome što osoba može raditi sto i jedan posao dok u pozadini sluša glazbeni i govorni sadržaj. Radio je publikama suputnik u automobilima, pozadinski zvuk dok kuhaju ručak ili rade bilo što drugo. Dokazano je da ljudi od svih mogućih platformi koje nosi 21. stoljeće i dalje, u svojim automobilima, najviše slušaju FM radio. Mislim da se ovakva slika neće previše promijeniti te da će mu slušatelji ostati vjerni.

Radio prolazi kroz proces prilagodbe novim medijima koje nameće tržište i to kroz izradu dodatnih opcija za slušanje radija kao što su razni streamovi i aplikacije. Iako mislim da će mu publike ostati vjerne, isto tako mislim da bi vlasnici radijskih postaja trebali ozbiljno razmotriti spomenute opcije kako bi pridobili mlađe generacije koji nemaju naviku slušanja radija putem FM prijemnika, već putem pametnih telefona.

