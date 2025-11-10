To je jednostavno prazan i nepotreban televizijski prostor! Nije da gledatelji očekuju spektakl, ali mrvicu života bi dobro došlo

Divlje pčele // RTL - četiri ruže

Prvo su iznenadile s početkom emitiranja u studenom, potom su iznenadile imenom pa i vremenom te mjestom radnje, da bi na kraju iznenadile - kvalitetom. Ako je suditi prema prvim epizodama, RTL-ove "Divlje pčele" nisu samo još jedna mlaka i neuvjerljiva hrvatska sapunica, već puno ozbiljniji i ambiciozniji projekt. Ova povijesna drama smještena je u pedesete godine, što je na prvu pobudilo skepsu kod gledatelja, no s obzirom na to da je snimana na setovima Jadran filma, ali i na autentičnim lokacijama oko Sinja, izgleda vizualno odlično, od kostima i scenografije do kamere koja stvarno hvata atmosferu malog, zatvorenog dalmatinskog mjesta tog vremena. Ima nekih prigovora oko povijesnih točnosti, no treba uzeti u obzir da je riječ je o originalno grčkoj seriji i da u tom segmentu ne treba biti pretjerano strog pri ocjenjivanju radnje. A ona je veoma zanimljiva. U njezinom su središtu tri sestre Runje, Katarina, Cvita i Zora, koje moraju preživjeti u patrijarhalnom okruženju posve same u trenutku kada ostaju bez oca. S obzirom na to da je Vrilo malo, zatvoreno i strogo tradicionalno mjesto, žene bez "muške ruke" nemaju mnogo slobode. Pod takvim pritiskom najstarija se Katarina pristaje udati za bogatog Petra kojeg, kad pokaže svoju nasilnu narav, tri sestre u prvoj epizodi ubijaju. Neočekivan preokret odmah je gledatelje uvukao u radnju, a tome je pridonijela i jako dobra glumačka postava. Iako se može prepoznati dosta lica iz "Sjena prošlosti", koje su netom završile, RTL je ovdje ipak napravio pametan potez i dao prostor novoj generaciji glumica i glumaca. Sestre Runje glume Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić te nose seriju veoma uvjerljivo. Napravio je RTL i jako dobar posao s marketingom, od jumbo plakata, do objava influencera na Instagramu i TikToku. Sve u svemu, jako dobar početak, ali tek treba vidjeti kako će se dalje razvijati. Jer kod nas, to već znamo, nije problem početak, nego radnja koja se razvodni nakon 20 epizoda. No Ako "Divlje pčele" uspiju zadržati tempo, karaktere i emociju, onda bi ovo mogla biti jedna od boljih domaćih serija zadnjih godina.

Supertalent // Nova TV - dvije ruže

Audicije Supertalenta stigle su već do polovice, a sezona je i dalje sasvim zabavna i živa. I koliko god da se čini da ovaj format traje godinama i da smo "sve već vidjeli", svake se godine ipak pojave ljudi koji donesu nešto neočekivano. Pohvala ide upravo toj raznolikosti koju produkcija uspije održati: u jednoj epizodi izmjenjuju se plesni kolektivi, akrobati, pjevači, neobične izvedbene ideje i oni kandidati koji jednostavno imaju scensku karizmu. Neki nastupi grade se na tehnici i ozbiljnom talentu, drugi na osobnosti, a treći služe tome da se publika malo nasmije i sve to zajedno funkcionira kao lagani, nedjeljni miks. U posljednjoj epizodi najviše se izdvojila mlada glazbenica, šesnaestogodišnja violinistica koja studira u Beču i svira instrument vrijedan milijun eura. Predstavila se na razini koja se rijetko viđa u ovakvom formatu i bio je to jedan od trenutaka zbog kojeg se Supertalent uopće isplati gledati. Iako show ostaje ono što jest bez previše mudrolija - zabavna audicijska emisija koja se lako gleda i u kojoj se ponekad dogodi i nešto stvarno posebno - to je i dalje dovoljno da vikendom navečer privuče gledatelje pred ekrane.

Volim Hrvatsku // HRT 1 - jedna ruža

Nedjeljom popodne za gledatelje je tu i "Volim Hrvatsku", koji se vratio na male ekrane nakon kraće pauze. I dobro da jest jer je riječ o laganom i zabavnom showu koji publika voli. Nedjelja popodne, lagana atmosfera, poznata lica i kviz koji ne pokušava biti pretjerano pretenciozan dobitna su kombinacija. Tu su i već dobro poznati kapetani, Dušan Bućan i Goran Navojec te Mirko Fodor kao voditelj. Ekipa je uigrana, publika već zna napamet kako format funkcionira i upravo to daje emisiji šarm. Iako u ovoj sezoni ima nekoliko novih igara, temelji su ostali isti: glazba, film, sport, malo opće kulture, malo natjecateljskog duha, malo zezancije. I to, zapravo, funkcionira. Uz 90 gostiju kroz sezonu, od glumaca, pjevača i sportaša do televizijskih lica, emisija će sigurno imati svoju publiku i zaslužuje pohvalu.

Tajne // RTL 2 - četiri kaktusa

RTL 2 nikada nije pretendirao biti kvalitetan program, ali je barem tu i tamo emitirao pokoji inozemni reality, znalo se barem jednom tjedno uloviti nešto što je malo razbilo monotoniju. Danas ni toga više nema. Program se sveo na neprekidni niz repriznih sapunica, među kojima su sada i "Tajne", neka domaća stara sapunica koju su već svi zaboravili. Pa dok vodeći programi stalno donose nešto novo, RTL 2 je zapeo - nigdje. Nije to kanal za nove sadržaje, ali nije ni dovoljno klasičan da bi nosio reprize s nostalgijom. To je jednostavno prazan i nepotreban televizijski prostor. Nije da gledatelji očekuju spektakl, ali mrvicu života bi dobro došlo. Jedan reality, jedan dokumentarac, bilo kakav znak programskog pulsa.