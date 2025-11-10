VIDEO Kakav spektakl! Udala se splitska pjevačica i influencerica: 'Bilo je savršeno'

Splitska glazbenica, komičarka i influencerica Nora Bago, poznata pod nadimkom Zipssssy, prošlog vikenda izgovorila je sudbonosno 'da'. Naime, Nora se udala za dugogodišnjeg partnera i kolegu iz benda Elite, Antu Ćurkovića, a trenutke s velikog dana podijelila je na društvenim mrežama. "Ante i Nora Ćurković. Hvala našim kumovima, roditeljima, obiteljima, prijateljima. Volimo vas sve jako puno i presretni smo što smo mogli s vama podijeliti najljepši dan u našem životu. Hvala don Stipanu što nas je spojio pred Bogom. Hvala i svima u organizaciji što ste dali sve od sebe da bude savršeno i upravo je tako bilo", napisala je Nora na Instagramu pored videa koji prikazuje detalje tog dana. UZ to što je pokazala vjenčanicu, otkrila je i kako je izgledalo slavlje. Dan prije vjenčanja, Nora je objavila fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira u vjenčanici. "Nije to samo papir, niti je to samo prsten. Kako se sve više bliži taj dan, tek tada spoznaš koliko ljubavi on obuhvaća. Mala Nora bi bila prezadovoljna da je odmah znala za koga će se udati i to mi je najveći flex", napisala je.

Nora je na društvenim mrežama postala popularna po svojim komičnim skečevima koji na autentičan način prikazuju takozvano dalmatinsko stanje uma. Kroz satirične prikaze svakodnevnih situacija, od narudžbe kave u kvartovskom kafiću do obiteljskih rasprava, Nora se povezala s publikom diljem regije. Kako sama kaže, ugodno je iznenađena koliko cijeli Balkan voli Dalmatince i njihov temperament, a njezini videi postali su prozor u taj mentalitet, prikazujući ga u najboljem i najsmješnijem svjetlu. Ljudi se lako poistovjećuju s njezinim likovima i situacijama jer, kako ističe, svi proživljavamo slične stvari, a smijeh je univerzalan lijek i razbibriga.

Put do viralne senzacije započeo je potpuno neplanirano, kao obična zezancija. Prošlog ljeta, na nagovor prijatelja koji su već bili upoznati s njezinim smislom za humor, objavila je prve šaljive videe. U početku namijenjeni uskom krugu ljudi, sadržaji su se munjevitom brzinom počeli širiti i prikupljati simpatije šire publike. Prvi video koji ju je lansirao u internetsku orbitu i učinio prepoznatljivom bio je skeč u kojem glumi konobaricu iz kvartovskog kafića. Iako joj je taj uradak drag jer označava početak njezine online karijere, kao najdraži ističe onaj u kojem kroz satiru prikazuje kako se u Hrvatskoj dodjeljuju poslovi. U stvaranju sadržaja vodi se isključivo vlastitom kreativnošću, ponosno ističući kako njezini radovi nisu ničije kopije, već proizvod vlastitog promišljanja inspiriranog svakodnevnim životom. Iako danas od toga živi, i dalje sve smatra hobijem i guštom, radeći iz udobnosti svog doma u Splitu koji joj služi kao ured i studio.

Ipak, prije nego što je postala kraljica društvenih mreža, Norina prva i najveća ljubav bila je glazba, strast koju gaji od malih nogu i koja joj je, kako kaže, obiteljski usađena. Već pet godina profesionalno se bavi pjevanjem kao glavni vokal u Grupi Elite, bendu koji naziva svojom drugom obitelji. Na pozornici nastupa sa svojim zaručnikom Antom, s kojim dijeli i poslovni i privatni život. Njihova ljubavna priča također je započela kroz glazbu; prvo su bili suradnici, a nakon godinu dana profesionalne suradnje rodila se ljubav. No, njezin glazbeni put nije uvijek bio posut laticama. Dva puta okušala je sreću u popularnom showu The Voice Hrvatska. Prvi put, prije nekoliko godina, nije prošla dalje zbog treme i nedostatka iskustva. Četiri godine kasnije, ohrabrena gažama i iskustvom, ponovno je stala na pozornicu, no mentori se ni tada nisu okrenuli, dijelom zbog problema s čvorićima na glasnicama, a dijelom zbog, prema njihovom mišljenju, nedovoljno impresivnog izbora pjesme.